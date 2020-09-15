取締機車未兩段式左轉 台中今年已7萬、彰化2萬件
機慢車依兩段式左轉是警方交通安全宣導重點，但台中市今年1月至8月未依兩段式左轉釀成的交通事故仍有676件，造成2死504傷，彰化縣今年雖沒有因未兩段式左轉造成死亡車禍，但本月2日上午一名73歲婦人，在彰化市金馬路1段與建國北路口雖然騎到待轉區，卻未依號誌通過，遭小貨車撞及送醫不治。
在台灣各大型路口，總可以看到機慢車兩段左轉標誌，也是警方取締重點。 台中市1到8月取締未依規定二段式左轉件數達7萬1852件，彰化則取締2萬1664件，依道路交通管理處罰條例48條規定，可處600元至1800元罰鍰。
不過，有民眾則反映兩段式左轉設置的待轉區，往往空間太小，或設置地點不當，「待轉區」反而成為「待撞區」，像彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，根本容不下大量機車，甚至必須停到車道，而緊靠路側的待轉區，也往往讓行人「行不得也」，被迫與汽機車爭道，為之險象環生。
彰化縣警察局交通隊長林世明表示，道路交通管理處罰條例雖然規定兩段式左轉必須設置待轉區，卻沒有規定待轉區的大小，即難免很多路口受限空間不足，造成機車族及行人的不便，但警方會要求待轉區儘量內縮，除避免遭汽機車撞及外，並設在斑馬線前，不會與行人衝突。
針對待轉區衍生的問題，警方除了會與路權單位透過工程改善外，更重要的是駕駛人要遵守交通規則及依號誌通行，才能保障行車安全。
台中市交通局表示，針對機慢車兩段式左轉待轉區，可因應車流狀況，適時依道路幾何條件擴大待轉區面積，或是丁字路口依據路緣或人行道有餘裕空間，供調整為機慢車左轉優先(專用)車道，並作為紅燈時的左轉等候區；另若路口號誌設計左轉保護時相，汽、機車行車動線無虞時，將規畫開放機車可依左轉燈號行駛。
至於是否需進行工程改善，交通局會與警察局橫向聯繫，依現況交通流量及道路情形加以調整。
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