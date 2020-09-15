彰化縣肉品市場總經理人選確定？副縣長：須經董事會討論
彰化縣肉品市場經理一職懸缺5個半月，縣政府朝向建立專業經理人的方向尋覓人才，將由台中縣前縣議員劉坤鱧出任；今天副縣長洪榮章表示，總經理人選須經肉品市場董事會開會才能拍板定案。
劉坤鱧1965年出生於台中市（現今升格為台中市），台師大政治學研究所博士，1998年當選台中縣第十四屆縣議員，後來競選連任失利，角逐民進黨立法委員黨內初選落敗，2014年到柯文哲競選團隊擔任「監票部隊」執行長，離開後，2018年在個人臉書發表柯文哲是「慣老闆」一文而被廣為關注。
彰化縣養豬農民大多表示不熟悉劉坤鱧，政界人士則透露，劉坤鱧曾在東海大學任教，可能因此結識縣長王惠美。目前中央開放瘦肉精美豬進口，彰化縣是第三大養豬大縣，他因此被延攬到彰化縣籌畫豬肉產銷和為農民爭取權益。
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