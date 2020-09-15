台中清水中清路高架橋路燈不亮 民眾批市府維護大小眼
台中市清水區中清路是台中港區往來市區、上國道3號的主要道路之一，但有民眾反映從縣市合併以來，中清路高架橋上2.4公里長的路燈，總是部分路燈不亮，向市府反映也未改善。台中市府民政局表示，已立即派員進行修復作業，預計明天上午修復完成。
民眾陳先生表示，中清路高架橋是進入清水的門戶，因工作關係每天都要往來市區海線，但10年來每次晚上回清水時，發現橋上多盞路燈都不亮，因中清路高架橋全長2.4公里有許多轉彎處，若沒有路燈行車恐有安全之虞。
陳姓民眾曾向市府反映仍未改善，只好向台中市議員楊典忠投訴。楊典忠晚上親自開車前往查看，經細數共有20盞路燈不亮，他說，中清路高架橋路段為彎延而行的坡地路段，設置路燈可維護行車安全，但路燈卻10年無法全亮，要求市府盡速修復，確保用路人的安全。
民政局表示，此路段權屬沙鹿及清水區公所，已立即派員進行修復作業，預計明天上午修復完成，以確保用路民眾行車安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言