台中清水中清路高架橋路燈不亮 民眾批市府維護大小眼

台中市清水區中清路是台中港區往來市區、上國道3號的主要道路之一，但有民眾反映從縣市合併以來，中清路高架橋上2.4公里長的路燈，總是部分路燈不亮，向市府反映也未改善。台中市府民政局表示，已立即派員進行修復作業，預計明天上午修復完成。

民眾陳先生表示，中清路高架橋是進入清水的門戶，因工作關係每天都要往來市區海線，但10年來每次晚上回清水時，發現橋上多盞路燈都不亮，因中清路高架橋全長2.4公里有許多轉彎處，若沒有路燈行車恐有安全之虞。

陳姓民眾曾向市府反映仍未改善，只好向台中市議員楊典忠投訴。楊典忠晚上親自開車前往查看，經細數共有20盞路燈不亮，他說，中清路高架橋路段為彎延而行的坡地路段，設置路燈可維護行車安全，但路燈卻10年無法全亮，要求市府盡速修復，確保用路人的安全。

民政局表示，此路段權屬沙鹿及清水區公所，已立即派員進行修復作業，預計明天上午修復完成，以確保用路民眾行車安全。