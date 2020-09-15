台中潭子聚興產業園區有棟釘子戶未拆 廠商憂交通打結

台中市潭子聚興產業園區目前進行基礎設施工程，預計明年完工，交地給廠商，但園區北向銜接國道4號的道路有棟「釘子戶」鐵皮屋。台中市議員周永鴻今日邀集相關單位會勘， 釐清北向道路未來動線，確認釘子戶會在隔離綠帶，不影響動線，周永鴻要求市府在廠商進駐後，依交通流量研議開闢新的聯外道路。

潭子聚興產業園區有廠商反映，園區北向銜接國道4號的道路有棟釘子戶鐵皮屋，南向道路出了園區到潭興路一段258巷，寬度從10公尺縮到剩下4公尺，擔憂未來園區聯外交通恐大打結。

周永鴻指出，目前南北向兩條聯外道路，對未來從潭子、大雅進出的車輛可能較不方便，要求建設局和交通局，在明年廠商進駐後應評估交通情況，並研議開闢新的聯外道路，確保園區聯外交通順暢，讓潭子聚興產業園區能順利成為台中產業轉型與就業的新亮點。

台中市府經發局科長潘守廉說，園區北向銜接仁愛路111巷道路上的鐵皮屋，未來將在道路旁的隔離綠帶，不會影響北向道路動線；南向銜接潭興路258巷，因考量周邊學校和居民意見，目前沒有將園區外道路拓寬的計畫，而是規劃讓車輛往東銜接豐興路二段。