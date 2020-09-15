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以色列駐台代表拜會 盧秀燕盼啟城市合作契機

中央社 / 台中15日電

駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢今天拜會台中市政府，市長盧秀燕接待時指出，希望未來有機會在國際事務上互相協助，開啟新的城市間合作契機。

柯思畢（Omer Caspi）今天前往台中市政府拜會，適逢9月18日至20日為猶太新年，有吃蘋果沾蜂蜜的習俗，盧秀燕特別準備在地新鮮梨山蘋果與評鑑特優的「台中蜂華」蜂蜜，提前祝賀柯思畢等一行人新年快樂。

盧秀燕表示，先前與柯思畢見面是在去年台中爵士音樂節，很高興柯思畢再度來台中，市府對於與以色列交流發展及互相往來相當重視，希望未來有機會在國際事務上互相協助，開啟新的合作契機。

柯思畢指出，台灣與以色列關係密切，且台中是具有代表性城市，歷史文化相當豐富，希望未來能與台中簽訂相關協定，與市府有更多交流。

此外，他更大讚台灣防疫相當成功，對於去年台中爵士音樂節印象十分深刻，希望未來能有機會再參加台中在地具特色的藝文活動。

盧秀燕認為，台中在衛生福利部各城市防疫評比中，拿下第一名殊榮，是最安全的城市，透過超前部署、嚴格規範及落實防疫，加上市民對於政府防疫的配合，市府在兼顧防疫下仍將舉辦許多活動，包括11月的新社花海節、跨年晚會等。

她歡迎柯思畢來台中遊玩，也特別感謝以色列對台灣防疫的肯定，在8月31日將台灣列入凡符合規定者入境免隔離檢疫名單。

盧秀燕 以色列

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