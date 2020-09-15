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台中市預算2千億以上 綠議員指1天二讀審查太草率

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議會今召開程序委員會，決議審預算時間拉長。記者張明慧／攝影
台中市議會今召開程序委員會，決議審預算時間拉長。記者張明慧／攝影

台中市府每年的預算規模高達2千億元，但預算送各小組審查，目前二讀會僅排1天讓議員發表意見，民進黨議員何文海質疑太過草率，藍營與無黨議員則認為在小組就可充分審查，議長張清照最後協調二讀會增為4天，讓議員對預算表達意見。

台中市府今年的預算規模2266億，明年度總預算加上附屬機關預算也達2100億多。

民進黨議員何文海指出，之前議會採取「聯審制」，預算送到大會討論，所有議員都可充分審查並發表意見；如今變成委員制，只有參加該小組的議員才有發言權，他認為台中市府預算規模如此龐大，應認真為人民荷包把關，不能草率了事。

國民黨議員張瀞分、吳瓊華、陳成添與黃仁認為，在各委員會安排三天審查預算，各小組都很認真把關與討論，若有不足，還有二讀會可補充意見，已經足夠。

無黨的陳廷秀議員與民進黨施志昌表示可增加預算審查時間，但不一定要改回聯審制，可開放委員會讓各議員列席，或增加二讀會的時間。

原本二讀會只排1天，今天召開程序委員會，張清照拍板定案將二讀會增加為4天，每天排定審查的局處室，發揮議員監督預算功能。

台中市議會今召開程序委員會，決議審預算時間拉長。記者張明慧／攝影
台中市議會今召開程序委員會，決議審預算時間拉長。記者張明慧／攝影

民進黨 台中市 國民黨

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