台中市預算2千億以上 綠議員指1天二讀審查太草率

台中市府每年的預算規模高達2千億元，但預算送各小組審查，目前二讀會僅排1天讓議員發表意見，民進黨議員何文海質疑太過草率，藍營與無黨議員則認為在小組就可充分審查，議長張清照最後協調二讀會增為4天，讓議員對預算表達意見。

台中市府今年的預算規模2266億，明年度總預算加上附屬機關預算也達2100億多。

民進黨議員何文海指出，之前議會採取「聯審制」，預算送到大會討論，所有議員都可充分審查並發表意見；如今變成委員制，只有參加該小組的議員才有發言權，他認為台中市府預算規模如此龐大，應認真為人民荷包把關，不能草率了事。

國民黨議員張瀞分、吳瓊華、陳成添與黃仁認為，在各委員會安排三天審查預算，各小組都很認真把關與討論，若有不足，還有二讀會可補充意見，已經足夠。

無黨的陳廷秀議員與民進黨施志昌表示可增加預算審查時間，但不一定要改回聯審制，可開放委員會讓各議員列席，或增加二讀會的時間。