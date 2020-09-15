台中市預算2千億以上 綠議員指1天二讀審查太草率
台中市府每年的預算規模高達2千億元，但預算送各小組審查，目前二讀會僅排1天讓議員發表意見，民進黨議員何文海質疑太過草率，藍營與無黨議員則認為在小組就可充分審查，議長張清照最後協調二讀會增為4天，讓議員對預算表達意見。
台中市府今年的預算規模2266億，明年度總預算加上附屬機關預算也達2100億多。
民進黨議員何文海指出，之前議會採取「聯審制」，預算送到大會討論，所有議員都可充分審查並發表意見；如今變成委員制，只有參加該小組的議員才有發言權，他認為台中市府預算規模如此龐大，應認真為人民荷包把關，不能草率了事。
國民黨議員張瀞分、吳瓊華、陳成添與黃仁認為，在各委員會安排三天審查預算，各小組都很認真把關與討論，若有不足，還有二讀會可補充意見，已經足夠。
無黨的陳廷秀議員與民進黨施志昌表示可增加預算審查時間，但不一定要改回聯審制，可開放委員會讓各議員列席，或增加二讀會的時間。
原本二讀會只排1天，今天召開程序委員會，張清照拍板定案將二讀會增加為4天，每天排定審查的局處室，發揮議員監督預算功能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言