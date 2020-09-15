2020全國縣市議會透明度調查 台東縣全國第二名

公民監督國會聯盟今天公布今年全國議會透明度調查報告，以台南市、台東縣議會透明表現較佳，台東縣名列全國透明度最高第二名，其中22個指標中有17項指標符合標準。

台東縣議長吳秀華表示，很感謝公督盟對台東縣議會努力的肯定，議會未來仍持續站在人民所託的立場，對議案審查嚴格把關、理性問政及過程公開透明，接受民眾的檢視，才是對人民負責的表現。

公督盟歷經2013、2016、2018年全國議會透明度調查之後，今天上午在台北市NGO會館演講室舉行記者會，公布2020年也是第4次全國議會透明度調查結果。

其中以台南市、台東縣議會透明表現較佳，台北市、高雄市、新竹市、雲林縣、彰化縣議會相較於全台議會透明度中表現被評為「尚可」。

總體而言，不論是事前議程預告、預告是否完整、公告旁聽規則與否，事中的開放公民記者進入採訪席、開放旁聽、開放民眾於旁聽席拍照、錄影或直播以及即時直播，事後的隨選視訊影片及會議記錄與速紀錄（逐字稿），台東縣議會在本次調查中，在議事透明與開放民眾參與程度都較為理想，僅次於6都的台南市議會。