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2020全國縣市議會透明度調查 台東縣全國第二名
公民監督國會聯盟今天公布今年全國議會透明度調查報告，以台南市、台東縣議會透明表現較佳，台東縣名列全國透明度最高第二名，其中22個指標中有17項指標符合標準。
台東縣議長吳秀華表示，很感謝公督盟對台東縣議會努力的肯定，議會未來仍持續站在人民所託的立場，對議案審查嚴格把關、理性問政及過程公開透明，接受民眾的檢視，才是對人民負責的表現。
公督盟歷經2013、2016、2018年全國議會透明度調查之後，今天上午在台北市NGO會館演講室舉行記者會，公布2020年也是第4次全國議會透明度調查結果。
其中以台南市、台東縣議會透明表現較佳，台北市、高雄市、新竹市、雲林縣、彰化縣議會相較於全台議會透明度中表現被評為「尚可」。
總體而言，不論是事前議程預告、預告是否完整、公告旁聽規則與否，事中的開放公民記者進入採訪席、開放旁聽、開放民眾於旁聽席拍照、錄影或直播以及即時直播，事後的隨選視訊影片及會議記錄與速紀錄（逐字稿），台東縣議會在本次調查中，在議事透明與開放民眾參與程度都較為理想，僅次於6都的台南市議會。
台東縣議會表示，自吳秀華議長上任後，就積極推動議案審查及各委員會等運作透過網路直播、媒體頻道全程錄影撥出及拍照、會議記錄留檔等，以即時或相關媒體等各種方式，讓民眾可以得到正確又迅速的資訊。
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