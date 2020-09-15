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超夯彰化兒童劇下鄉免費看 今年加碼為8場

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化囝仔好幸福109年兒童劇鄉鎮巡演活動延到下半年舉行。記者林敬家／攝影
彰化囝仔好幸福109年兒童劇鄉鎮巡演活動延到下半年舉行。記者林敬家／攝影

彰化縣文化局每年舉辦的兒童劇鄉鎮巡演原本規劃為兒童節活動，因逢疫情延到下半年舉行，4個兒童劇團將在9月到11月至全縣8鄉鎮演出，因表演免費，每年都受到親子歡迎，今年加碼到8場。

彰化縣長王惠美說，投資教育就是投資未來，觀看兒童劇可以讓小孩子更有創意、美感，以及寓教於樂的意義，鄉鎮市公所協助尋找演出場地，以及企業支持才讓活動圓滿，包括財團法人頂新和德文教基金會贊助70萬元、台灣電力公司贊助50萬元以及財團法人增光文化基金會贊助10萬元等，展現社會責任，讓縣內兒童感受滿滿幸福。

文化局表示，這次參與演出的劇團有小青蛙劇團、海波兒童劇團、蘋果劇團、萍蓬草兒童劇團，8場次每場次都在當天的下午3時到4時30分，演出時間依序為9月20日溪州國小學生活動中心、9月27伸港國中活動中心、10月3日秀水高工學生活動中心、10月4日村上國小學生活動中心、11月7日溪湖國中體育館、11月8日芳苑國小操場、11月14日芬園風雨球場、11月28日社頭國小體育館。

因應嚴重特殊傳染性肺炎，民眾須配合防疫，入館請全程配戴口罩、實名登錄、人數管制，配合量體溫及乾洗手，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，若有發燒（37.5度）、咳嗽等狀況請勿入場。

縣府舉辦的兒童劇鄉鎮巡演活動每年受到歡迎，今年加碼為8場。記者林敬家／攝影
縣府舉辦的兒童劇鄉鎮巡演活動每年受到歡迎，今年加碼為8場。記者林敬家／攝影
彰化囝仔好幸福109年兒童劇鄉鎮巡演活動每年受到歡迎，今年加碼為8場。記者林敬家／攝影
彰化囝仔好幸福109年兒童劇鄉鎮巡演活動每年受到歡迎，今年加碼為8場。記者林敬家／攝影

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