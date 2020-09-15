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WCE世界烘豆大賽台灣冠軍在鹿港 他從YouTube自學開始

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
56歲蔡焜培（左）原來從事建築業，經輔導獲得WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽冠軍。記者林敬家／攝影
56歲蔡焜培（左）原來從事建築業，經輔導獲得WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽冠軍。記者林敬家／攝影

56歲蔡焜培原來從事建築業，因愛喝咖啡，投資50多萬機器設備，成立老二咖啡工坊專門研究咖啡烘焙，3年多來異軍突起，獲得WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽冠軍，取得了明年代表台灣參加世界盃的門票，消息傳回家鄉鹿港，親友們深感榮耀，鹿港鎮長許志宏也特別前往道賀。

喜歡喝咖啡的蔡焜培，因為老覺得找不到自己滿意的咖啡，所以乾脆自己來研發烘焙，蔡焜培表示，30歲買了第一包咖啡豆自己沖煮，之後陸續喜歡喝高山茶、東方美人及普洱茶，約50歲時又開始喝咖啡，起初自己看YouTube學烘豆，之後再參加農會產銷班，拜師學烘焙，因有農會輔導，他沒有多花學費，技術就達到比賽的門檻，並於第2年參加比賽就獲得WCE世界盃烘豆大賽台灣區的冠軍，讓他意外又開心。

WCE世界盃烘豆大賽設計嚴格，只接受24位選手，蔡焜培表示，比賽評審喜愛的烘豆境界是把咖啡豆烘焙的像水果茶，香氣獨特，後韻濃郁，除了使用大會所規定的咖啡豆之外，還分為預先烘焙、作品烘焙、提出烘焙計畫等三個階段，評審所要尋找的冠軍必須具備使用大會提供的咖啡豆做出最佳烘焙的能力，他最後以總分5百多分領先，獲得最高榮耀。

鹿港鎮長許志宏表示，行行出狀元，鹿港鎮前幾年誕生了麵包冠軍，現在又有咖啡烘焙冠軍，顯見鹿港人才濟濟，在許多行業出類拔萃，可喜可賀。

蔡焜培原本從事建築業，因對咖啡有興趣投入研究。記者林敬家／攝影
蔡焜培原本從事建築業，因對咖啡有興趣投入研究。記者林敬家／攝影
蔡焜培（左）成立老二咖啡工坊專門研究咖啡烘焙。
蔡焜培（左）成立老二咖啡工坊專門研究咖啡烘焙。
56歲蔡焜培（右）獲得WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽冠軍，鹿港鎮長許志宏（右）今前去道賀。記者林敬家／攝影
56歲蔡焜培（右）獲得WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽冠軍，鹿港鎮長許志宏（右）今前去道賀。記者林敬家／攝影

咖啡 鹿港

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