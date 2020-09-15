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吃農藥長大的？台東秋節食品抽驗外地萵苣竟含10種農藥
中秋節將屆，台東縣衛生局連日來加強全縣商家糕餅及應景食材抽驗，共計抽驗88件，其中一件萵苣不合格，且誇張到含貝芬替、阿巴汀等10種農藥殘留，讓人傻眼，衛生局人員私下嘆：「這萵苣是吃農藥長大的」。
台東縣衛生局食藥科長李雅菁說，被驗出含10種農藥殘留的萵苣來自中部縣市，因源頭還待查證，暫時無法公布，目前已請相關縣市政府協助追查，並依食安法裁罰6至200萬元罰款。
台東縣衛生局為讓民眾中秋節安心食用月餅和開心烤肉，派員至全縣各鄉鎮針對月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品原料行、傳統市場、超市及量販店等業者，進行月餅產品及應景食材抽驗，共計抽驗88件，檢驗結果除1件蔬菜農藥殘留不合格，其餘檢驗結果均合格。
台東縣衛生局表示，抽驗品項有水產品2件、肉品4件、蔬果8件、月餅、月餅餡料49件、中秋應景食品25件，檢驗項目為含防腐劑、動物用藥、農藥殘留、保色劑、漂白劑等。
其中源頭疑來自中部縣市的萵苣被驗出含阿巴汀 0.03ppm（以下單位均為ppm）、二福隆0.11、因滅汀0.09 （容許值0.05）、因得克0.02（0.01）、氟比來0.35、益達胺0.16、貝芬替1.1（1.0ppm）、普拔克1.41、巴克素0.06 （0.01）、克凡派0.02。
因抽驗是在日前進行，口今檢驗結果出來，同一批萵苣恐已全被民眾吃下肚。衛生局人員無奈表示，食品抽驗有一定流程，只能在檢驗結果出爐後，依法要求不合格商品下架，抽驗及事後重罰，只是希望業者做好源頭把關管理。
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