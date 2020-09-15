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台中這2段「路不平」 立委爭取年底前舖平

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委張廖萬堅（左）爭取到台中市南屯區黎明路二段、西屯區福雅路二個路段路面鋪平，圖為黎明路、公益路口。記者趙容萱／攝影
立委張廖萬堅（左）爭取到台中市南屯區黎明路二段、西屯區福雅路二個路段路面鋪平，圖為黎明路、公益路口。記者趙容萱／攝影

台中市南屯區黎明路二段（永春東路至市政南二路）約1.9公里、西屯區福雅路（安林路到西屯路三段）約1公里車流量大，又是民眾上下學、上下班必經路段，長期車流量大導致路面凹凸不平，立委張廖萬堅擔心路面顛簸影響民眾安全，今天邀營建署、台中市建設局等相關單位，當地里長、議員也到場關心，爭取到中央補助，預計年底前舖平。

台中市建設局說明，建設局為為維護民眾行車安全，已於前瞻計劃第6波提案中，將這二段路列為改善及計劃爭取重點，盼藉中央經費挹注，加速改善路面品質。市府積極爭取各項資源，也樂見各級民代協助爭取相關經費。市府全力推動政策規劃與執行，加上前瞻補助等各項經費，讓台中道路品質更加優良，民眾回家的路更加安全。

立委張廖萬堅說，這二個路段是很多居民必經的道路，車流量大，2年來當地議員、里長都反映、爭取，市府也已提報中央審查，他積極向內政部營建署爭取盡速改善，成功獲允諾將由今年前瞻計畫結餘款來做為補助經費，協助路面改善，未來將持續爭取，希望能順利於年底開始動工，徹底改善用路人的道路品質。

市議員張耀中說，黎明路環中路以南去年路平改善後，終於在今天聽到好消息，讓黎明路二段（永春東路至市政南二路）在年底就動工，民眾不用再擔心路面不平的問題。

市議員林祈烽說，福雅路（安林路到西屯路三段）第二期路平已經等待2年，經西屯區公所修正計劃納入路口電纜下地。

張廖萬堅指出，兩個路段的改善工程計畫在積極反映下，皆已提報營建署「提升道路品質計畫」，總金額達6300萬，將爭取中央80%的補助，未來將持續緊盯後續進度，希望盡快讓台中市民都能安心無虞的行駛在平坦的道路上，不必再擔心路面的坑洞讓行車安全蒙上一層隱憂。

立委張廖萬堅（左三）爭取到台中市南屯區黎明路二段、西屯區福雅路二個路段路面鋪平，圖為黎明路、公益路口。記者趙容萱／攝影
立委張廖萬堅（左三）爭取到台中市南屯區黎明路二段、西屯區福雅路二個路段路面鋪平，圖為黎明路、公益路口。記者趙容萱／攝影

台中市 內政部

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