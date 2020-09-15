購物節瀏覽破7億 盧秀燕：勝周杰倫+Hebe+鄧紫棋+911

2020台中購物節衝破90億元消費登錄金額，市長盧秀燕說，今年首次推出電商平台，創造7.4億次瀏覽量，若再加上購物節官網6,534萬次瀏覽量，線上總瀏覽量突破8億，她細數周杰倫「告白氣球」瀏覽2.1億次、田馥甄Hebe「小幸運」1.8億次、鄧紫棋「光年」2.2億次、玖壹壹樂團「癡情玫瑰花」1.6億次，成績驚人！

台中市政府今舉行市政會議，經發局長張峯源報告第二屆台中購物節效益，APP登錄金額從第一屆25億元進步到破90億元。

市長盧秀燕表示，今年購物節，她最滿意的有3點「全市總動員」拚經濟、除企業贊助合作，各局處全力以赴，建立良好典範；第二，今年與去年最大不同在於「結合科技」台中購物節APP下載數不僅旅遊類第一，也是政府機關APP中的熱門下載。建立大數據，作為日後施政的參考。

最大亮點之一，購物節採線上線下並進，今年首推電商平台，創造7.4億瀏覽人次，若再加上購物節官網6534萬次瀏覽量，線上總突破8億瀏覽量。短短2個月，電商就有7.4億瀏覽量，她舉自己喜歡的歌手單曲點閱率，包括周杰倫「告白氣球」2.1億次瀏覽、田馥甄Hebe「小幸運」」1.8億次、鄧紫棋「光年」2.2億次、音樂團體玖壹壹「癡情玫瑰花」1.6億次，台中購物節的瀏覽量超過3人1團的4首單曲總數。

且依「KEYPO大數據關鍵引擎」調查指出，六都振興加碼的網路討論聲量，台中高達42.73%，遙遙領先其他五都。

局長張峯源說明，外縣市消費部分，消費登錄金額達4.6億元，佔5.5%，電商則有2.39億元，佔85%，總體來說，彰化縣、南投縣實體消費佔比最高，台北市、新北市電商消費佔比最高。年底市府將續推歡樂購，再創消費熱潮拚經濟。