台中大甲龍泉長壽會館設置公托 預計明年5月完工

台中市議員施志昌爭取公托設置於大甲龍泉長壽會館，昨邀集台中市府社會局副局長陳仲良、大甲區龍泉里長陳廷旺與台中市大甲區龍泉社區發展協會理事長黃素紅到場會勘。陳仲良表示，社會局將投入近770萬進行耐震補強與公托設置，未來預計可收托12至24人，預計年底動工，明年5月完工。

施志昌指出，大甲未滿兩歲的幼兒超過1200人，對於公共托育有相當大的需求。龍泉里位於幼獅工業區旁，龍泉里新的活動中心又已於2018年啟用，原本地方鄉親使用的龍泉長壽會館二樓將近60坪的空間則閒置。

陳仲良表示，目前社會局針對大甲龍泉長壽會館作為社區公共托育家園已進行初步設計規劃，工程將分成兩個階段，第一階段是耐震補強，第二階段則是龍泉長壽會館二樓空間的整修設計，預計12月動工，明年5月完工。由於此空間坪數較大，雖然初步規劃收托12人，但後續將視狀況增加至24人，空間內部也將分成行政辦公室，0至10個月收托空間與10個月至未滿兩歲幼兒收托與活動空間。