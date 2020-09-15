快訊

承認有想當總統！鄭文燦：人生不要預設劇本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市加水站抽驗結果出爐 首波150站全數合格

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區街頭加水站林林種種，標榜特色推陳出新，有的設置路邊，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，標榜特色推陳出新，有的設置路邊，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影

台中市坊間自助式加水站設置普及，台中市食品藥物安全處長邱惠慈今天說，為加強加水站衛生管理，維護民眾飲用水安全，今年加倍抽查加水站盛裝水的重金屬、溴酸鹽及微生物等項目，以及標示、廣告，預計稽查300站，第一波抽查的150站在廣告標示、抽驗結果都符合規定。

邱惠慈提醒民眾，至加水站購買盛裝飲用水應注意3大重點，包括第一、購買盛裝飲用水容器應保持清潔，以減少水質受汙染機會；第二、購買前多加查看加水站張貼資訊、環境衛生、勿聽信誇大、醫療效能等宣傳或廣告等；第三，選擇符合規定的加水站，才能喝的安心。

邱惠慈說明，中市加水站可分為「可生飲」及「應煮沸、勿生飲」兩大類，列冊站別共計385站，2016年起每年平均抽查150站，今年加倍抽查，檢測量能預估可達300站。

「閃亮亮的加水站！過濾、殺菌系統看得到！」台中市加水站集中在住宅區或大賣場旁，有的內部過濾、殺菌系統從透明景觀窗看得一清二楚，也有的貼有飲用水水質合格檢驗報告、投保產品責任險等，吸引小家庭、租屋族青睬。

楊姓家庭主婦說，她因自來水有味道，不敢拿檢當飲用水，她家是小家庭，加裝過濾系統很花錢，還要換濾心又麻煩，買罐裝水又貴，加水站的水就設在大賣場旁，一公升不到5元，她通常是買菜時順便去買水。

陳姓上班族說，他因為租屋在外，房東也沒有加裝自來水過濾設備，才會到加水站買水，方便又便宜，一桶可以用很久。

食安處說明，為提升加水站衛生安全、落實業者自主管理責任，避免誇大不實或涉及醫療效能宣稱及廣告，今年修訂「台中市食品安全衛生管理自治條例」已完成市議會審議階段，待提送行政院備查後即可實施。

食安處表示，加水站稽查抽驗結果或相關資訊，可至食安處食品藥物安全教育網「食安GIS專區」查詢。

台中市區街頭加水站林林種種，標榜特色推陳出新，有的設置在大賣場旁，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，標榜特色推陳出新，有的設置在大賣場旁，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，有的設置路邊，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，有的設置路邊，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，新有的設置路邊，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，新有的設置路邊，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，有的設置路邊，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，有的設置路邊，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，標榜特色推陳出新，有的設置在大賣場旁，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影
台中市區街頭加水站林林種種，標榜特色推陳出新，有的設置在大賣場旁，方便民眾購買。記者趙容萱／攝影

食安 廣告 台中市

延伸閱讀

影／企業捐2000公升洗手乳 中市40所小學受益

武界壩3民間搜救者失聯？中市消防局：已聯繫 平安無虞

親自面對廠商解決問題 中市經發局長張峯源傳出好口碑

漏油3小時沒通報 中市將罰中油

相關新聞

74快道9月21日起西屯夜間封閉 連續假期不施工

公路總局為改善台74線快速道路臨近住宅交通噪音，9月21日起至10月23日，逢周一到四，夜間9點30分至翌日6點施工，辦...

新政風處長坐在席間但「被請假」 盧秀燕：像極了愛情

台中市新任政風處長詹政曇8月25日獲中央布達宣誓，上任43天仍未獲台中市長盧秀燕接見，詹政曇上周出席市政會議被請出場後，...

台中這2段「路不平」 立委爭取年底前舖平

台中市南屯區黎明路二段（永春東路至市政南二路）約1.9公里、西屯區福雅路（安林路到西屯路三段）約1公里車流量大，又是民眾...

購物節瀏覽破7億 盧秀燕：勝周杰倫+Hebe+鄧紫棋+911

2020台中購物節衝破90億元消費登錄金額，市長盧秀燕說，今年首次推出電商平台，創造7.4億次瀏覽量，若再加上購物節官網...

中市加水站抽驗結果出爐 首波150站全數合格

台中市坊間自助式加水站設置普及，台中市食品藥物安全處長邱惠慈今天說，為加強加水站衛生管理，維護民眾飲用水安全，今年加倍抽...

台中失業率六都最低 勞工局：就業博覽會媒合高建功

台中市政府舉辦「職缺3000 振興就業博覽會」 吸引超過4000人求職，勞工局長吳威志表示，初步媒合率近7成，2019年...

彰化光復郵局改建國賓影城大進展 預計年底開工

彰化市光復路郵局提出改建招商計畫，將斥資4.04億元，改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，但工程招標不易，歷經1次建照展延...

台中社會局推友善產婦資源包 今臉書直播「好孕」亮相　

台中市社會局推出「五星好孕資源包」，整合生育補助、育兒指導、親子館、婦女福利等各項福利資訊，今天12點30分將在「社會有...

舊東工校地安全堪慮 地方不以為然喊要抗爭

台中舊東勢高工經歷921震毀校舍，閒置20多年，地方爭取活化，但台中市府邀水保、建築、結構及防災專家審查，昨公布確定現地...

台中市議員預算書高1米2 藍綠：不環保改電子檔

台中市議會每年召開2次定期會、8次臨時會，市府提供各議員大量預算書與專案報告資料，這次審查110年度總預算，卷冊裝滿2個...

焚化爐不收枯枝 彰縣購碎木機處理

彰化縣環保局為延長老舊的溪州焚化爐使用壽命，退回未落實垃圾分類與資源回收的清潔車，間接造成數十所學校的枯枝落葉被拒收，暫...

校園落葉有機堆肥 彰化高中用來睦鄰

彰化高中成立校內的「落葉堆肥志工隊」，將校園落葉收集到堆肥箱，再製成有機堆肥，每年熟成6公噸堆肥分送社區民眾，減少垃圾量...

熱門新聞

基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

影／香蕉崩盤！農委會啟動收購 旗山肥料香蕉堆滿廟埕

未打方向燈遭檢舉年增萬件 新北：請打好打滿

拍照打卡熱點！台東大武9420電桿移除 台電還景於民

龜山文青里大塞車引民怨 鄭文燦：3條聯外道路推動中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。