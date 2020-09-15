中市加水站抽驗結果出爐 首波150站全數合格

台中市坊間自助式加水站設置普及，台中市食品藥物安全處長邱惠慈今天說，為加強加水站衛生管理，維護民眾飲用水安全，今年加倍抽查加水站盛裝水的重金屬、溴酸鹽及微生物等項目，以及標示、廣告，預計稽查300站，第一波抽查的150站在廣告標示、抽驗結果都符合規定。

邱惠慈提醒民眾，至加水站購買盛裝飲用水應注意3大重點，包括第一、購買盛裝飲用水容器應保持清潔，以減少水質受汙染機會；第二、購買前多加查看加水站張貼資訊、環境衛生、勿聽信誇大、醫療效能等宣傳或廣告等；第三，選擇符合規定的加水站，才能喝的安心。

邱惠慈說明，中市加水站可分為「可生飲」及「應煮沸、勿生飲」兩大類，列冊站別共計385站，2016年起每年平均抽查150站，今年加倍抽查，檢測量能預估可達300站。

「閃亮亮的加水站！過濾、殺菌系統看得到！」台中市加水站集中在住宅區或大賣場旁，有的內部過濾、殺菌系統從透明景觀窗看得一清二楚，也有的貼有飲用水水質合格檢驗報告、投保產品責任險等，吸引小家庭、租屋族青睬。

楊姓家庭主婦說，她因自來水有味道，不敢拿檢當飲用水，她家是小家庭，加裝過濾系統很花錢，還要換濾心又麻煩，買罐裝水又貴，加水站的水就設在大賣場旁，一公升不到5元，她通常是買菜時順便去買水。

陳姓上班族說，他因為租屋在外，房東也沒有加裝自來水過濾設備，才會到加水站買水，方便又便宜，一桶可以用很久。

食安處說明，為提升加水站衛生安全、落實業者自主管理責任，避免誇大不實或涉及醫療效能宣稱及廣告，今年修訂「台中市食品安全衛生管理自治條例」已完成市議會審議階段，待提送行政院備查後即可實施。