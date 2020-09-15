台中失業率六都最低 勞工局：就業博覽會媒合高建功

台中市政府舉辦「職缺3000 振興就業博覽會」 吸引超過4000人求職，勞工局長吳威志表示，初步媒合率近7成，2019年台中市失業率六都最低。他説9月續辦就業博覽會，可望再降失業率。

勞工局長吳威志指出，依據天下雜誌最新公布的2020年「幸福城市」調查，台中市2019年失業率為六都最低。

今年受疫情影響，台中市2至5月申請失業給付初次認定的人數從749人上升至1922人，逐月上升，為協助民眾就業，勞工局除全國首創辦理「視訊徵才活動列車」8月1日起啟動「振興就業 週週徵才」活動。

另8月份申請失業給付初次認定的人數已降為998人，吳威志説，9月12日中部最大場振興就業博覽會初步媒合率更達到7成，相信會再進一步降低台中市的失業率。

另為了協助青年就業，也設立「應屆青年就業金」快速申辦專櫃，協助登錄勞動部「青年就業獎勵計畫」及「青年缺工就業獎勵計畫」，最高可合併請領13萬8000元獎勵。

副市長令狐榮達表示，市長盧秀燕與9家風能大廠簽訂「協助台中市促進就業合作宣言」宣誓台中市發展綠能產業、維持空氣品質的決心，並將全力協助企業夥伴招募人才，把最好的就業機會留在台中！

市府與丹麥商務辦事處合作下，與9家風能大廠如沃旭能源、哥本哈根、西門子哥美颯、艾納康、斐風等企業簽定「促進臺中市就業合作宣言」，並立即兌現為風能大廠辦理「風能專區」徵才活動，未來更將持續辦理客製化徵才及優先運用就業獎勵金，藉此來吸引人才。

風能大廠也允諾提供市民逾4萬元經常性薪資，及提供完善培訓制度，協助我國人才考取國際證照。