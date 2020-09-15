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彰化光復郵局改建國賓影城大進展 預計年底開工
彰化市光復路郵局提出改建招商計畫，將斥資4.04億元，改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，但工程招標不易，歷經1次建照展延，終於在昨天公布決標的營造公司，履約期限從今年10月15日到2023年3月21日，中華郵政資產營運處指出，希望今年底就能開工。
中華郵政近年積極轉型，希望透過彰化光復路郵局改建案，促進公司資產活化，2018年就與國賓影城完成簽約，依據影城需求規劃建物空，新建物1、2樓規劃仍作郵局使用，3至6樓規劃經營影城、美食廣場以及健身中心，地下3層樓規劃為停車場。
彰化縣目前沒有大型商場與百貨公司，彰化市民相當關心施工進度，為讓工程順利進行，光復郵局去年9月也暫時遷移附近服務民眾，但新建大樓至今沒有動靜，光復郵局靠近火車站，附近巷弄狹小，房屋較為老舊，進行大型拆除工程與興建大樓對周遭交通與公安維護都是考驗，業界評估施工業者不好找，昨天終於傳來新進度。
中華郵政資產營運處表示，公告決標營造公司後目前訂約中 ，之後會將施工計畫送到縣府審查並申報開工期，希望今年底就能開工，先拆除現有大樓後再興建，預計工期840天，施工時的相關因應措施都會落實。
彰化縣府建設處指出，業者一般取得建照須在半年內開工，最多可展延到1年，光復郵局建照先前失效過一次，這次的建照期限到今年11月15日，超過這期限開工必須再重辦，開工前有許多準備工作，包括消防、電信、電力、給水、汙水5大事業管線都要審查，若要年底開工，時間算是緊迫。
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