新政風處長坐在席間但「被請假」 盧秀燕：像極了愛情

台中市新任政風處長詹政曇8月25日獲中央布達宣誓，上任43天仍未獲台中市長盧秀燕接見，詹政曇上周出席市政會議被請出場後，今天「再接再厲」到市政會議簽到出席，但入座後引起「關注」只好再度離開。不過他接著出席市議會程序委員會，且全程與會。

詹政曇低調表示「只是奉上級長官之命履行職務」多年來在各縣市3年輪調一次，至於目前的狀況，他只說「感謝各位！」

詹政曇在上月5日報到，8月25日參加法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮，完成宣誓。台中市副市長黃國榮今天在市議會和序委員會向主席報告，政風處長請假。他表示「依據宣誓條例規定，未依法宣誓，視為未就職。而依宣誓條例第五條規定，宣誓應於就職任所或上級機關指定之地點公開行之」上級機關指的即台中市政府，因此視為未到任，向議會請假。

不過，詹政曇今天仍到議會程序委員會簽到，人就坐在席間，但「被請假」表情相當無奈，也引起不少人關注，副市長黃國榮向主席報告，提到政風處長請假，議長張清照沒有意見，繼續開會。

台中市長盧秀燕一再強調等法務部來協商，8月25日已在中央宣誓，但盧秀燕仍拒不見面，事件至今未見轉圜。盧秀 曾對此事回應，指法務部有提名權，台中市政府則有同意權，市府等待來協商，但法務部比較忙，沒時間協商「像極了愛情。」

詹政曇參加開會，他低調表示，政風處長是3年輪調一次，這次奉調台中，他只是奉長官之命「 履行職務。」據了解，政風處長詹政曇在市府如同「隱形人」市府12日的運動會、主管通訊錄等等，均被除名。他滿臉無奈，夾在市府與中央之間，十分為難。