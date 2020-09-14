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露營區土地管制莫衷一是 南投合法比例只有4%
南投縣列管露營場域達355家，但符合相關法令的露營區僅有15家，比例僅4.22%，南投縣觀光處處長陳志賢表示，中央目前針對非法露營地土地欠缺管理主管機關及相關法規，未能合法的主要原因，就是露營區無法符合土地管制法規，
南投觀光處說，縣內露營地使用不合法，又以用農牧用地以及林業用地最多，也有露營區違法占用國有土地，多年前就由行政院與中央各部會刻正研議是否有放寬的可行性。
陳志賢強調，露營區域目前是「屬地主義」，國家公園、國家風景區、森林遊樂區及河川地，目前都各自負起責任，以武界案例來說，觀光處初步判斷兩家庭露營的區域並非合法露營區，屬於水庫周圍用地或是一般河川地尚待釐清。
南投觀光處統計，縣內露營場列管家數共計355家， 其中 4家位於合法休閒農場 ，11家位於可設置露營設施之土地分區；但因目前露營由土地、水保、建築、衛生、稅務及水權等各權管單位依法管理，縣府農業處也配合地檢署清查。
南投觀光處指出，是否可露營要視相關土地管理辦法，水庫範圍內要從事任何活動都要事先進行申請，若為河川用地，則由當地主管機關管轄，但因應當前國內露營熱潮，民眾可前往交通部觀光局「露營區查詢專區」頁面，查詢合法與非法的露營區名單。
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