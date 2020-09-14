露營區土地管制莫衷一是 南投合法比例只有4%

南投縣列管露營場域達355家，但符合相關法令的露營區僅有15家，比例僅4.22%，南投縣觀光處處長陳志賢表示，中央目前針對非法露營地土地欠缺管理主管機關及相關法規，未能合法的主要原因，就是露營區無法符合土地管制法規，

南投觀光處說，縣內露營地使用不合法，又以用農牧用地以及林業用地最多，也有露營區違法占用國有土地，多年前就由行政院與中央各部會刻正研議是否有放寬的可行性。

陳志賢強調，露營區域目前是「屬地主義」，國家公園、國家風景區、森林遊樂區及河川地，目前都各自負起責任，以武界案例來說，觀光處初步判斷兩家庭露營的區域並非合法露營區，屬於水庫周圍用地或是一般河川地尚待釐清。

南投觀光處統計，縣內露營場列管家數共計355家， 其中 4家位於合法休閒農場 ，11家位於可設置露營設施之土地分區；但因目前露營由土地、水保、建築、衛生、稅務及水權等各權管單位依法管理，縣府農業處也配合地檢署清查。