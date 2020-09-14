快訊

史上首次電價連五凍！經濟部拍板 下半年電價不調整

曾與小泉孝太郎爆戀情 36歲蘆名星驚傳家中身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親自面對廠商解決問題 中市經發局長張峯源傳出好口碑

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市經濟發展局長張峯源（左二）上午到太平親自面對廠商，解決問題；他的作風也在企業界傳出好口碑。圖／取自張峯源臉書
台中市經濟發展局長張峯源（左二）上午到太平親自面對廠商，解決問題；他的作風也在企業界傳出好口碑。圖／取自張峯源臉書

「好險，今攔下了一家廠商，否則投資案要去別縣市了！」台中市經濟發展局長張峯源今前往太平區親自瞭解一家食品工廠的用地取得案，並慶幸自己親自走了一趟，了解廠商的問題所在，並允諾要迅即解決，廠商不僅排除了先前的眾多疑惑，還高興的說決定要繼續留在台中市投資、打拚。

事實上，張峯源上任一年以來，就經常以「親自拜訪」的方式到各廠家和企業去瞭解並解決問題，除了可以清楚知道廠商在做什麼、競爭力何在，最重要的是能知道廠商的心聲，知道問題所在。

像是最近他為了解決廠商用地的問題，在中央支持他所提出以毗連地方式讓廠商合法取得用地下，就親自走訪了喬山、哈伯等企業，親自勘查毗連地所在，以及是否符合法令規定，並全力協助解決，獲得廠商好評。

今天上午他在太平，該家食品廠因為新近取得了一塊土地，只是為了用地代表人變更問題，申辦了7個月都遲未能下來，氣得想要改去他縣市投資。張峯源獲悉親自前往，了解該廠不僅十分專業，還有意進一步升級和朝觀光工廠發展。他瞭解只是單純的用地代表人變更問題，卻辦了7個月「連我自己都看不下去」在把問題交辦後，廠商問題迎刃而解，也為台中留下了一樁投資案。

還有一知名財團總裁最近也連繫了張峯源，提出企業遇到的問題，表示因為感佩張峯源親跑現場了解問題的作風，對政府的效能燃起希望，願意再投資，和台中市一起打拚。

對於願意走出辦公室，直接與企業接觸，張峯源說，廠商很懂得企業經營之道，但對政府的規定和體系卻不熟悉，而公務員熟知政府法令，卻不懂得企業經營有多麼的辛苦和凶險，一個問題的拖延可能就延遲了商機。因此，他主動前往，和廠商面對面，除了能拋開書面往返的勞神費力，還能迅速掌握到問題的核心，提高解決問題的效率。

雖然外界傳出了好口碑，但張峯源認為目前還做得不夠。他要求各業務承辦人面對廠商的問題，要一次能把問題、法規和怎麼解決解釋清楚，不要讓廠商跑了多次卻總感決問題處理不完，另則是希望做到能有專人可以與廠商對口，讓廠商方便連繫、溝通，持續把問題解決。

台中市 觀光工廠

延伸閱讀

台開工業帳目不清 中市府解除合作

被指積欠挪走公款逾34億元？台開：2名議員指涉非事實

喬山、哈伯拚擴廠 中市府依法助投資落地

產業缺地台中市5招有解 上半年投資1800億六都第一

相關新聞

露營區土地管制莫衷一是 南投合法比例只有4%

南投縣列管露營場域達355家，但符合相關法令的露營區僅有15家，比例僅4.22%，南投縣觀光處處長陳志賢表示，中央目前針...

秒到北歐 玻璃屋望星空銀河

總是嚮往到遙不可及的北歐，躺在夢幻玻璃屋裡，仰望滿天星斗與神秘極光。而在台灣，只要驅車前往南投竹山「深山林內生態農場」，立馬就能實現願望清單。

親自面對廠商解決問題 中市經發局長張峯源傳出好口碑

「好險，今攔下了一家廠商，否則投資案要去別縣市了！」台中市經濟發展局長張峯源今前往太平區親自瞭解一家食品工廠的用地取得案...

中捷綠線周邊384大面廣告違規 市府：限期4個月改善

台中捷運綠線預定今年底通車，沿線有384面大型廣告物有安全之虞，市府公文通知業者，要求年底前改善，否則將罰款4萬元並限期...

幫有機芋頭抗災銷售 中市議員施志昌為芋農促銷

台中海線芋頭今年遇病災農民損失慘重，除了政府補助，芋農需要民間購買支持，台中市議員施志昌最近幫芋農銷售，除了上電台銷售4...

彰化51社區據點不老廚神競賽 在地農特產全上菜

彰化縣共有268個社區照顧關懷據點，有近9成的據點有餐飲服務，彰化縣府今天舉辦「不老廚神」競賽，51個據點及明道大學餐旅...

舊東勢高工地質初評「安全堪慮」 行政院解除活化列管

台中市政府教育局9月10日邀請大地、水保、建築、結構及防災專家進行安全性審查，今天發布初期評估報告「安全堪慮」並建議未來...

外埔綠能中心環保問題惹議 業者允諾會解決

台中市外埔綠能中心廚餘發電已開始躉售電能給台電，但臭味問題沒有解決，稻桿發電尚未營運，稻桿收購停擺，環保局負責運送進料及...

台中市首座公托開幕 也是首座社會住宅托嬰中心

台中市南屯托嬰中心上午開幕，這不僅是南屯區首座公托，也是首座社會住宅托嬰中心。它以公設民營方式，提供家長平價又優質的托育...

台76線積水潑橋下影響行車安全 彰縣府：會要求改善

彰化縣埔心鄉柳橋西路龜裂破損，用路人也反映雨天行經高速道路下，常被從天而降積水潑灑而影響交通視線，相當危險，縣長王惠美今...

霧峰峰谷山區「九彎一空」 地方爭取開發觀光

台中市霧峰的峰谷山區有1處日據時期開鑿的防空洞，前方有一條9處彎曲的蜿蜒溪流，地方認為景觀優美又兼具歷史意義，為其命名為...

中市預算書疊起來128公分 議員：公部門要帶頭做環保￼

台中市議會每年召開兩次定期會，以及約8次的臨時會，大量預算書與相關專案報告資料「堆積如山」民進黨議員邱素貞指出，嚴重浪費...

熱門新聞

彰化二林獨居老人差點餓昏 慈濟志工探視挽回健康

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

李登輝追思告別禮拜 9月18、19日淡水交管

捷運站一堆人報案機車遭竊 結果...都是被拖吊

他8年前獲選模範警察 今再添喜事考上分局長班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。