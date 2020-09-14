親自面對廠商解決問題 中市經發局長張峯源傳出好口碑

「好險，今攔下了一家廠商，否則投資案要去別縣市了！」台中市經濟發展局長張峯源今前往太平區親自瞭解一家食品工廠的用地取得案，並慶幸自己親自走了一趟，了解廠商的問題所在，並允諾要迅即解決，廠商不僅排除了先前的眾多疑惑，還高興的說決定要繼續留在台中市投資、打拚。

事實上，張峯源上任一年以來，就經常以「親自拜訪」的方式到各廠家和企業去瞭解並解決問題，除了可以清楚知道廠商在做什麼、競爭力何在，最重要的是能知道廠商的心聲，知道問題所在。

像是最近他為了解決廠商用地的問題，在中央支持他所提出以毗連地方式讓廠商合法取得用地下，就親自走訪了喬山、哈伯等企業，親自勘查毗連地所在，以及是否符合法令規定，並全力協助解決，獲得廠商好評。

今天上午他在太平，該家食品廠因為新近取得了一塊土地，只是為了用地代表人變更問題，申辦了7個月都遲未能下來，氣得想要改去他縣市投資。張峯源獲悉親自前往，了解該廠不僅十分專業，還有意進一步升級和朝觀光工廠發展。他瞭解只是單純的用地代表人變更問題，卻辦了7個月「連我自己都看不下去」在把問題交辦後，廠商問題迎刃而解，也為台中留下了一樁投資案。

還有一知名財團總裁最近也連繫了張峯源，提出企業遇到的問題，表示因為感佩張峯源親跑現場了解問題的作風，對政府的效能燃起希望，願意再投資，和台中市一起打拚。

對於願意走出辦公室，直接與企業接觸，張峯源說，廠商很懂得企業經營之道，但對政府的規定和體系卻不熟悉，而公務員熟知政府法令，卻不懂得企業經營有多麼的辛苦和凶險，一個問題的拖延可能就延遲了商機。因此，他主動前往，和廠商面對面，除了能拋開書面往返的勞神費力，還能迅速掌握到問題的核心，提高解決問題的效率。

雖然外界傳出了好口碑，但張峯源認為目前還做得不夠。他要求各業務承辦人面對廠商的問題，要一次能把問題、法規和怎麼解決解釋清楚，不要讓廠商跑了多次卻總感決問題處理不完，另則是希望做到能有專人可以與廠商對口，讓廠商方便連繫、溝通，持續把問題解決。