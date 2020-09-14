中捷綠線周邊384大面廣告違規 市府：限期4個月改善

台中捷運綠線預定今年底通車，沿線有384面大型廣告物有安全之虞，市府公文通知業者，要求年底前改善，否則將罰款4萬元並限期強制拆除。

有業者表示「捷運還沒帶來商機，可能先被罰款」市府9月1日起發文通知，將有4個月改善期，由市府輔導民眾改善及申請合法許可。都發局表示，這是要維護捷運沿線安全，攸關公安會加強宣導。

都發局表示，文心北屯線預計今年10月通車營運，周邊違規設置招牌廣告物，嚴重影響都市景觀及環境安全，市府研訂「台中捷運綠線周邊達雜項執照規模之大型廣告物整頓專案計畫」將分期分區輔導業者改善，維護捷運安全。

都發局指出，這次專案計畫以捷運路線沿線兩旁為主要範圍，跨6個行政區，總計應整頓384面大型廣告物，其中烏日區、南區、南屯區共118支，列為第一期執行範圍。

有民眾反映，日前已執行文心路整頓計畫，現在又要來取締？市府都發局指出，文心路計畫是107年「騎樓安學專案」及「招牌廣告修改整頓專案」前者以空地樹立廣告留設步行空間為主、後者則以側懸式招牌過於突出者為修改對象。

今年度改善對象則是雜項執照規模的正面式招牌廣告，屋頂樹立廣告及空地樹立廣告應由專業技師簽證才得以設置，這是以維護捷運沿線運行安全考量。