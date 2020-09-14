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幫有機芋頭抗災銷售 中市議員施志昌為芋農促銷
台中海線芋頭今年遇病災農民損失慘重，除了政府補助，芋農需要民間購買支持，台中市議員施志昌最近幫芋農銷售，除了上電台銷售400盒，也牽線員林高中購買250盒，許多企業在接洽中，為芋農紓困度過病災。
施志昌表示，今年因為天氣因素，導致芋頭抵抗力降低，發生白絹病與軟腐病，芋農損失慘重，中央日前救助每公頃3萬6千元，但芋農最需要就是民間的購買支持。
施志昌說，為了幫助芋農銷售，他帶著芋農上電台節目五三俱樂部，主持人陳建在已協助銷出400盒，此外，也牽線員林高中購買有機芋頭250盒，並且有諸多企業已在接洽中。
施志昌表示，海線有機芋頭有在里仁與台灣主婦聯盟消費合作社販售，希望民眾能多加購買，除了能享用到品質保證的有機芋頭，也能為辛苦的農民增加收入。
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