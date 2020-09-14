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彰化51社區據點不老廚神競賽 在地農特產全上菜

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
芬園竹林社區今天以在地農特產品製作特色料理，獲得品審青睞。圖／竹林社區提供
芬園竹林社區今天以在地農特產品製作特色料理，獲得品審青睞。圖／竹林社區提供

彰化縣共有268個社區照顧關懷據點，有近9成的據點有餐飲服務，彰化縣府今天舉辦「不老廚神」競賽，51個據點及明道大學餐旅管理系學生烹調餐食，做出美味料理競賽，讓長輩的「手路菜」能傳承給下一代。

51個社區據點長輩今天齊聚花壇金典婚宴會館，場面相當盛大，廚神比賽規劃三大主題，分別為傳統在地美食、素食主義以及異國料理，員林市新生社區高齡91歲的黃阿嬤在親友的陪同下報名異國料理組，她童年時期接受日本教育，家中兄弟姊妹眾多，她以馬鈴薯、紅蘿蔔搭配日式咖哩粉煮咖哩，這也是阿嬤的拿手菜，曾在社區與同學分享，今天也大展身手。

芬園鄉竹林社區則準備「桂圓紅麴米糕」、「濃情密意紅豆粉粿」、「香炒採蔬」等佳餚，用在地農特產龍眼、蜂蜜和居民種的蓮子入菜，獲得素食組第二名。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣已邁入高齡社會，每100位65歲以上長輩就超過16位，甚至在大城地區已經到24位，去年100歲以上的長輩有147位，今年就有209位，是長壽大縣，縣府施政重點要打造宜居好環境，包括舉辦萬人健檢早期治療，並推動社區關懷據點，讓長者可以在地老化。

為翻轉大眾對長輩穿搭的刻板印象，縣府委託弘道老人福利基金會首次辦理「我愛我的老樣子」穿搭課程，知名電商服飾品牌QUEEN SHOP全數贊助服飾，由中州科技大學時尚創意設計與管理系的師生進到社區，為長輩開辦搭配、外拍，長輩今天也上台走秀展現自信與美麗。

彰化縣府今天舉辦「不老廚神」競賽，51個據點長輩烹調餐食。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天舉辦「不老廚神」競賽，51個據點長輩烹調餐食。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天舉辦「不老廚神」競賽，51個據點長輩烹調餐食。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天舉辦「不老廚神」競賽，51個據點長輩烹調餐食。記者林敬家／攝影

阿嬤 高齡化

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