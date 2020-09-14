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舊東勢高工地質初評「安全堪慮」 行政院解除活化列管

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
舊東勢高工評估結果安全堪慮，專家建議低度使用。圖／台中市教育局提供
舊東勢高工評估結果安全堪慮，專家建議低度使用。圖／台中市教育局提供

台中市政府教育局9月10日邀請大地、水保、建築、結構及防災專家進行安全性審查，今天發布初期評估報告「安全堪慮」並建議未來如有使用應朝減少擾動現況地型地貌，採低度使用，並持續觀測地質觀測。另有建築委員提到，部分建築物臨石角溪很近，從鑑定資料顯示邊坡有向石角溪側滑動的潛勢，應加強監測。

教育部評估後，舊東勢高工校址建議不設置職場托育設施，行政院公共工程委員會也因安全堪慮，解除應活化的列管。東勢高工的舊址依審查結果及中央部會的意見，因安全仍堪慮，宜審慎評估未來使用方案。

教育局指出，教育部對舊東勢高工安全性有非常大的疑慮，因此補助台中市政府調查評估，近期初步的評估報告出爐，結論是「安全堪慮」地質調查現勘的照片，新增 AC路面開裂沉陷、擋土牆開裂傾倒或輕微外傾、坡面土壤流失及掏空等，審查委員表示，應提出造成這些現象具體因素，對現況有無立即危險等評估。

報告顯示基地內有多處平面型滑動、楔型滑動、順向坡、地質敏感區等，審查委員建議市府，應進行滑動後是否影響救災及逃生通道，對於現有建築物有無影響或逃生時間等測量評估，並應給明確的地質安全防護或未來使用程度的建議。

消防局指出，因舊址基地在921大地震時有重大災害，且氣候因素，特別應該考量過去最大雨量，當地重大天然災害的數據，增加坡地災害發生時，出入通道可能因土石造成的災害，救援難度增加。

另依據公共工程委員會、教育部、客委會等近日表示，經會議決議，後續若須規劃使用，建議應考量安全因素朝低度使用方向規劃。

建築 教育部 教育局

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