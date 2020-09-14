外埔綠能中心環保問題惹議 業者允諾會解決

台中市外埔綠能中心廚餘發電已開始躉售電能給台電，但臭味問題沒有解決，稻桿發電尚未營運，稻桿收購停擺，環保局負責運送進料及產出等問題惹議，中市議員吳敏濟今天召集相關單位協商，業者允諾克服技術問題， 同意修約負擔更多的成本。

市議員吳敏濟表示，當年導致外埔有機堆肥廠關門的原因就是針對惡臭的環保抗爭，目前綠能園區廚餘發電過程雖有負壓設計，但進料時並沒有封閉，散發的臭味令位在隔壁的清潔隊及路過民眾感到難受，應盡速改成封閉式進料。

中市環保局簡任技正何國裕表示，惡臭的部分已協商6次，廠商禾山林副總經理許添順承諾，臭味問題已在著手改善，短期內可以解決。

吳敏濟指出，稻桿只收了三期，過去二期停收，由於一、二期稻作間隔只有半個月，留在田間的稻桿來不及腐化，農民就地焚燒會被開罰，環保局失信於民，惡性循環又開始。

何國裕表示，除了督促廠商克服稻桿及木料氣化技術之外，環保局也提供分解稻桿的益菌協助農民解決問題。

許添順解釋，稻桿氣化沒有問題，但木料的去化需要原廠技術上的調整，受到疫情的影響，國外技師尚無法前來，以致延宕發電時程。

而廚餘收運、發電副產品如沼渣、沼液及稻稈底灰、飛灰、焦油的去化，以及廚餘內的雜質均由環保局負責，增加人力的負擔、龐大的經費及機具的投入，吳敏濟形容就像個無底洞，民意代表站在監督政府撙節開支的立場，提醒環保局站在輔導及協助的立場就好，營利事業的成本應由廠商自行解決。

吳敏濟建議，雙方契約在今年8月28日滿3年，依約得以檢討修改，將不合理處加以調整。關於副產品沼渣及沼液減量，以及單價調整，契約雙方均同意最近協商解決。