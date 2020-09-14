快訊

蘋果軟體增新冠暴露通知但台灣未開放 莊人祥這麼說

「令和大叔」菅義偉勝出 將成為日本第99任首相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外埔綠能中心環保問題惹議 業者允諾會解決

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員吳敏濟今天邀相關單位，討論外埔綠能中心問題。圖/台中市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今天邀相關單位，討論外埔綠能中心問題。圖/台中市議員吳敏濟提供

台中市外埔綠能中心廚餘發電已開始躉售電能給台電，但臭味問題沒有解決，稻桿發電尚未營運，稻桿收購停擺，環保局負責運送進料及產出等問題惹議，中市議員吳敏濟今天召集相關單位協商，業者允諾克服技術問題， 同意修約負擔更多的成本。

市議員吳敏濟表示，當年導致外埔有機堆肥廠關門的原因就是針對惡臭的環保抗爭，目前綠能園區廚餘發電過程雖有負壓設計，但進料時並沒有封閉，散發的臭味令位在隔壁的清潔隊及路過民眾感到難受，應盡速改成封閉式進料。

中市環保局簡任技正何國裕表示，惡臭的部分已協商6次，廠商禾山林副總經理許添順承諾，臭味問題已在著手改善，短期內可以解決。

吳敏濟指出，稻桿只收了三期，過去二期停收，由於一、二期稻作間隔只有半個月，留在田間的稻桿來不及腐化，農民就地焚燒會被開罰，環保局失信於民，惡性循環又開始。

何國裕表示，除了督促廠商克服稻桿及木料氣化技術之外，環保局也提供分解稻桿的益菌協助農民解決問題。

許添順解釋，稻桿氣化沒有問題，但木料的去化需要原廠技術上的調整，受到疫情的影響，國外技師尚無法前來，以致延宕發電時程。

而廚餘收運、發電副產品如沼渣、沼液及稻稈底灰、飛灰、焦油的去化，以及廚餘內的雜質均由環保局負責，增加人力的負擔、龐大的經費及機具的投入，吳敏濟形容就像個無底洞，民意代表站在監督政府撙節開支的立場，提醒環保局站在輔導及協助的立場就好，營利事業的成本應由廠商自行解決。

吳敏濟建議，雙方契約在今年8月28日滿3年，依約得以檢討修改，將不合理處加以調整。關於副產品沼渣及沼液減量，以及單價調整，契約雙方均同意最近協商解決。

吳敏濟表示，目前沼渣送到霧峰有機堆肥廠，沼液送到南屯水肥廠，每日約50噸，隨著發電量的上升量會愈來愈高，環保局計畫就近田間澆灌，必須注意二度污染的疑慮。

台中市議員吳敏濟今天邀相關單位，討論外埔綠能中心問題。圖/台中市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今天邀相關單位，討論外埔綠能中心問題。圖/台中市議員吳敏濟提供

廚餘 農民 疫情

延伸閱讀

電鍍業者偷排廢水汙染三爺宮溪 今被南檢起訴

周三前空氣逐漸轉差 高雄環保局提醒戴口罩

高雄前鎮乙烯外洩案 市府：環保局持續追查鍥而不捨

民代爭取中市外埔設公托 社會局文化局勘查新圖書館

相關新聞

中捷綠線周邊384大面廣告違規 市府：限期4個月改善

台中捷運綠線預定今年底通車，沿線有384面大型廣告物有安全之虞，市府公文通知業者，要求年底前改善，否則將罰款4萬元並限期...

幫有機芋頭抗災銷售 中市議員施志昌為芋農促銷

台中海線芋頭今年遇病災農民損失慘重，除了政府補助，芋農需要民間購買支持，台中市議員施志昌最近幫芋農銷售，除了上電台銷售4...

彰化51社區據點不老廚神競賽 在地農特產全上菜

彰化縣共有268個社區照顧關懷據點，有近9成的據點有餐飲服務，彰化縣府今天舉辦「不老廚神」競賽，51個據點及明道大學餐旅...

舊東勢高工地質初評「安全堪慮」 行政院解除活化列管

台中市政府教育局9月10日邀請大地、水保、建築、結構及防災專家進行安全性審查，今天發布初期評估報告「安全堪慮」並建議未來...

外埔綠能中心環保問題惹議 業者允諾會解決

台中市外埔綠能中心廚餘發電已開始躉售電能給台電，但臭味問題沒有解決，稻桿發電尚未營運，稻桿收購停擺，環保局負責運送進料及...

台中市首座公托開幕 也是首座社會住宅托嬰中心

台中市南屯托嬰中心上午開幕，這不僅是南屯區首座公托，也是首座社會住宅托嬰中心。它以公設民營方式，提供家長平價又優質的托育...

台76線積水潑橋下影響行車安全 彰縣府：會要求改善

彰化縣埔心鄉柳橋西路龜裂破損，用路人也反映雨天行經高速道路下，常被從天而降積水潑灑而影響交通視線，相當危險，縣長王惠美今...

霧峰峰谷山區「九彎一空」 地方爭取開發觀光

台中市霧峰的峰谷山區有1處日據時期開鑿的防空洞，前方有一條9處彎曲的蜿蜒溪流，地方認為景觀優美又兼具歷史意義，為其命名為...

中市預算書疊起來128公分 議員：公部門要帶頭做環保￼

台中市議會每年召開兩次定期會，以及約8次的臨時會，大量預算書與相關專案報告資料「堆積如山」民進黨議員邱素貞指出，嚴重浪費...

弘光學生部落服務 原民嬤生平首次做臉按摩說舒服

弘光科技大學化妝品應用系首次舉辦「美麗原鄉」中區服務計畫，20多位學生利用假日到台中和平、南投信義、苗栗泰安免費幫原住民...

台中有17處合法露營場 市府籲民眾露營要找合法場地

露營活動是近年來國內最受歡迎的戶外活動之一，尤其在新冠肺炎疫情爆發以來，民眾轉往從事戶外活動之情形更為明顯，台中市政府觀...

國中小枯枝落葉無處去 彰縣府：買碎木機給公所幫處理

彰化縣環保局加強對溪州焚化廠的進場清潔車破袋檢查，已有多個鄉鎮清潔車被原車退回，連帶使學校枯枝落葉被拒收，頭痛不已；今天...

熱門新聞

彰化二林獨居老人差點餓昏 慈濟志工探視挽回健康

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

大武崙溪暴漲出現白色泡沫 疑不肖廠商趁機排放汙水

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

李登輝追思告別禮拜 9月18、19日淡水交管

影／雲端上婚禮 海拔最高梨山耶穌堂今有12對結成佳偶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。