台中市首座公托開幕 也是首座社會住宅托嬰中心

台中市南屯托嬰中心上午開幕，這不僅是南屯區首座公托，也是首座社會住宅托嬰中心。它以公設民營方式，提供家長平價又優質的托育服務。社會局長彭懷真說，公托倍增是市長盧秀燕的首要政策，這是台中市的第14座公托，也是盧市長上任後增加的第9座公托。

開幕活動由英格蘭幼兒園小朋友的舞蹈表演揭開序幕，十分熱鬧。所在的精科社宅是台中市第3座社會住宅，除了設置公托外，也有長輩日托中心、社會服務站及共享農場供住戶認養，讓年輕人安心工作，無後顧之憂外，也兼顧生活品質。

彭懷真說，南屯是台中市最早開發地區，近年隨著都市發展，南屯的重劃區快速開發，吸引大量外來人口移入，為照顧市民的居住空間需求，及協助年輕家庭進入就業市場，市府興建社會住宅並注入社福資源，公托的設置即可減輕家長育兒經濟負擔，未來將於社會住宅佈建13處公托，藉此提升整體托育品質，打造安全的托育環境。

南屯公托未來能讓居住於社宅的居民及鄰近精密機械科技創新園區工作的民眾就近托顧幼兒，健全當地托育環境，使更多年輕家長受惠。