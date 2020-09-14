台76線積水潑橋下影響行車安全 彰縣府：會要求改善

彰化縣埔心鄉柳橋西路龜裂破損，用路人也反映雨天行經高速道路下，常被從天而降積水潑灑而影響交通視線，相當危險，縣長王惠美今天勘察後，除了撥款整修，也將向道路管理單位反映，設法防止高架道路路肩積水噴灑到橋下。

王惠美今天連跑四個待修路段。埔心鄉柳橋西路位在東西向快速道路76線下方，因車流量大，長期輾壓路面造成龜裂，雨水滲入路基而軟化，縣政府將刨除路面，從埔新路至瑤鳳路二段266巷口重新鋪路，長度約1.1公里，縣府撥款約880萬元，預定10月中旬開工，11月底完工。

當地居民也反映，行經東西向快速道路76線高架道路下方，雨天常常被上面潑灑而下的積水淋濕，剎那間視線模糊，相當危險。縣長王惠美說，將要求東西向快速道路76線的路權單位改善問題，保障用路人的安全。

田尾鄉中正路二段路面路損龜裂、田尾鄉光復路三段道路狹窄、位在北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉交界處附近的三鄉橋，因現有橋梁寬度不足無法會車且與道路不對接，縣政府都將設計發包。

田尾鄉中正路二段將改善433公尺，經費284萬元，預計10月下旬開工，11月底前完工。光復路三段南側水溝增設路側停車空間並繪製停車格，長度約270公尺，寬度約2.5公尺，經費約300萬元，目前已委由田尾鄉公所辦理，預計12月下旬開工，90日曆天內完工。