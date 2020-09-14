霧峰峰谷山區「九彎一空」 地方爭取開發觀光

台中市霧峰的峰谷山區有1處日據時期開鑿的防空洞，前方有一條9處彎曲的蜿蜒溪流，地方認為景觀優美又兼具歷史意義，為其命名為「九彎一空」並期待進行開發，市議員李天生上午說會協助推動，帶動地方觀光發展。

峰谷山區住戶張雲信、姜崇漢指出，二戰期間，日軍為維護台3線烏溪橋及霧峰變電所安全，選擇在偏遠的峰谷山區駐紮軍隊並設置重機械維修保養廠和工程隊。同時為躲避美軍飛機轟炸，也在峰谷路208巷山谷中開鑿2處山洞，提供員工防空避難。

他們說，維修保養廠位在目前峰谷里第2鄰一帶，是一處山谷盆地，地勢隱密，翻過山頭就是霧峰變電所，至於開鑿的2處山洞，其中一座由於戰爭結束，沒有繼續開挖，至於已經完成的山洞，高約2公尺，長約30公尺，兒時曾經結伴進入遊玩，不過目前洞壁崩塌，已經無法通行。

另外，為運輸當地種植的甘蔗，曾建築一條「五分仔」鐵路，連接農試所到台中糖廠，防空洞前方山頭有一處制高點，日軍在此設置瞭望台，旁側則有一條挑水古道，越過摩天嶺、金陵山後抵達萬斗六，是先民交通往來及運送物資的重要通道，都值得整理開發。

峰谷里前里長林清富說明，因為飛機猛烈轟炸，讓山谷流淚形成「九彎水」，大家靠著九彎水養活世代人，同時發揮硬頸精神開墾山林，創造出人與自然平衡的「里山精神」，未來將秉持這種理念永續發展下去。