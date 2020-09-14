中市預算書疊起來128公分 議員：公部門要帶頭做環保￼

台中市議會每年召開兩次定期會，以及約8次的臨時會，大量預算書與相關專案報告資料「堆積如山」民進黨議員邱素貞指出，嚴重浪費紙張，不符政府節能減碳的政策，建議紙本預算書減半，改採電子檔預算書審查預算「公部門應該以身作則」節能減碳。

台中市議會第3屆第4次定期會，9月26日登場，議員服務處近日收到台中市110年度地方總預算案暨附屬單位預算及綜計表等書面資料。

邱素貞表示，市府送來的110年度各單位主管預算書，數量相當驚人，動用兩個大型旅行箱，以及兩只紙箱，她將預算書疊起，共計55冊丶約128公分。

邱素貞指出，每位議員都配置3c產品，市政府也把預算書製作光碟，她希望紙本預算書減半，改採電子檔預算書審查預算，逐漸淘汰傳統紙本預算書，把資料存在USB，落實E化與節能減碳政策。

另有國民黨議員指出，很多議員並沒有好好的看預算，每半年議會回收的預算書如同新書幾乎沒有看過，國民黨議員也贊成改成電子化，不要造成浪費又不環保。