弘光學生部落服務 原民嬤生平首次做臉按摩說舒服
弘光科技大學化妝品應用系首次舉辦「美麗原鄉」中區服務計畫，20多位學生利用假日到台中和平、南投信義、苗栗泰安免費幫原住民朋友做臉、精油按摩，村長利用廣播放送宣傳，受到居民熱烈回響，學生用椅子臨時組裝成按摩床，讓原鄉居民享受貼心服務，年近70歲的阿嬤說：「活到這歲數第一次做臉，享受按摩，真的很感動！」
妝品系主任詹錦豐表示，中部山區資源比較不足，居民以務農為主，為了關懷原鄉居民，系上規劃中區服務計畫，從8月起前進台中和平區三叉坑、南勢、雙崎部落，南投信義鄉羅娜、望鄉、雙龍部落，以及苗栗泰安士林教會，幫當地居民精油肩頸紓壓、臉部美膚，最後一梯在9月11日開學前才結束。
詹錦豐說，透過美麗原鄉活動，讓系上學生運用課程所學的按摩、美容技巧，走出教室服務更多不同族群，學習如何溝通，才能真正了解應對各種不同年齡層的按摩、美膚需求，也同時關懷山區的長輩、弱勢族群，把愛散播出去。
活動總召潘宣佑說，5月中規劃美麗原鄉活動，開放大一到大四的系上同學報名，每梯次活動從上午10時30分到下午2點30分，一抵達活動會場，村長便透過廣播告訴村民，居民到活動中心體驗做臉、按摩等服務。原本一開始做臉，用一張椅子靠在桌子旁，在桌上放一個枕頭，請居民仰躺，後來改用10張椅子並排成臨時按摩床，再鋪上枕頭更舒服。
本身是阿美族的潘宣佑表示，忙於課業的關係已經3年沒有回部落，這次到各部落服務，感覺好像回到家一樣，看到部落居民很像看到家人，非常親切。做臉時連阿伯都特地跑來，要求要修眉毛，阿伯對他說，「男生也可以愛美啦！」還有年近70歲的阿嬤對他說，在部落務農從來沒有體驗過做臉、按摩，「我聽到阿嬤這樣說，覺得到部落服務真的對了。」
馬來西亞的學生江莉晶說，每次到不同的地方跟當地居民互動，都有不同體驗，居民還特別準備餐食謝謝同學的服務，活動結束後，看到居民寫字條表達感謝，便覺得心頭暖暖的，她說透過活動，除了可以提升技術熟練度，懂得拿捏施力，按摩手法也更加純熟，更重要的是讓部落居民開心，大老遠去服務很值得。
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