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台中有17處合法露營場 市府籲民眾露營要找合法場地

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市有17處合法露營場。圖／台中市觀旅局提供
台中市有17處合法露營場。圖／台中市觀旅局提供

露營活動是近年來國內最受歡迎的戶外活動之一，尤其在新冠肺炎疫情爆發以來，民眾轉往從事戶外活動之情形更為明顯，台中市政府觀光旅遊局早在官網公布合法露營場區名單、地圖及安全須知，提供民眾查詢參考，轄內共有17處，觀旅局呼籲民眾出遊從事露營活動，應選擇合法露營場，切勿前往未合法及危險場域。

中市府觀旅局長林筱淇表示，市府相關單位積極輔導業者合法經營，目前台中市轄內合法露營場，含公有露營場地有17處：包括大安區大安濱海樂園露營區、外埔區中華民國農會休閒綜合農牧場，東勢區六處：東昇休閒農場、蜻蜓谷休閒農場、擁葉生態休閒農場、東勢林場、五福畊讀露營區、微笑休閒農場，北屯區中正露營區，新社區四處：新社蓮園休閒農場、小路休閒農場、新龍崗露營區 (公有以學生團體為主)、德瑞森莊園休閒農場，和平區四處：荳芽菜休閒農場、武陵農場、福壽山農場、打獵季節露營區等。

另有13處已向中市府農業局申請取得休閒農場(附設露營區)籌設許可，以及4處申請中，未來完工取得休閒農場登記證後即可加入合法露營場，滿足民眾愛好大自然體驗之需求，市府表示，相關單位會持續積極輔導，希望有條件合法化之業者都能加速合法化，確保民眾玩得開心又安心。

觀旅局表示，市府為避免民眾違法開發濫墾濫伐、破壞水土保持及違反土地使用管制，確保露營場所公共安全及消費者權益，成立台中市政府露營場安全及管理聯合稽查小組，自2018年1月起排程針對網站刊載未合法之露營場進行聯合稽查，並由各權管單位進行裁處及限期改善，確保民眾露營安全。

觀旅局提醒露營活動安全叮嚀：1.充分的行前規劃與準備2.選擇合法的露營場地3.避免進入危險地區或水域4.提高警覺注意安全5.不帶走也不留下任何東西；台中市合法露營場名單及露營地圖，可至台中市政府觀光旅遊局官網查詢。

台中市有17處合法露營場。圖／台中市觀旅局提供
台中市有17處合法露營場。圖／台中市觀旅局提供
台中市有17處合法露營場。圖／台中市觀旅局提供
台中市有17處合法露營場。圖／台中市觀旅局提供

露營區 台中市 武陵農場

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