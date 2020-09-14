國中小枯枝落葉無處去 彰縣府：買碎木機給公所幫處理

彰化縣環保局加強對溪州焚化廠的進場清潔車破袋檢查，已有多個鄉鎮清潔車被原車退回，連帶使學校枯枝落葉被拒收，頭痛不已；今天縣長王惠美表示，將配置碎木機給鄉鎮市公所協助學校碎木，如果公所不配合，縣政府將轉贈鄉鎮農會。

彰化縣立高中和國中小學214所，每日產生枯枝落葉量可觀，近日部分鄉鎮清潔車因被溪州焚化廠退車，鄉鎮公所表明不收學校枯枝落葉，讓學校相當頭大，轉向縣政府求助。

縣長王惠美說，已與鄉鎮公所協調，將配置碎木機和幫忙學校處理，可處理樹幹最大直徑15公分的雜木，但有鄉公所拒絕，希望全數進場燃燒，縣政府和環保局要求鄉公所再考慮，若無法配合，碎木機將轉贈鄉鎮市農會處理葡萄藤等農產廢棄物，另將依法處理未落實垃圾分類的行為。