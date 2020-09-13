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彰化縣玄元帝爺功德會理事長今交接 獎助溪湖清寒子弟

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美主持玄元帝爺功德會新卸任理事長交接典禮，新任理事長何炳樺（右）從卸任理事長黃裕銘手中接下印信。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美主持玄元帝爺功德會新卸任理事長交接典禮，新任理事長何炳樺（右）從卸任理事長黃裕銘手中接下印信。記者簡慧珍／攝影

彰化縣玄元帝爺功德會今天在溪湖鎮慶安宮周邊廣場，舉行新卸任理事長交接典禮，縣長王惠美擔任監交人，溪湖鎮大竹里長何炳樺從第三任理事長黃裕銘手中接過印信，同時宣布聘請65名顧問各出資1萬元，作為溪湖區三鄉鎮的家境貧困國小學生的獎學金。

彰化縣玄元帝爺功德會舉辦餐會，由保力佳生技有限公司董事長蕭有發、金龍企業股份有限公司董事長楊金裕、承蒲企業有限公司董事長楊承蒲負擔席開60桌的餐費，全國殯葬公會理事長李濂松捐贈100個骨灰罈濟助清寒者不時之需。

溪湖鎮長黃瑞珠、二林鎮長蔡詩傑、大家功德會理事長劉啟仲、台明將董事長林肇睢等地方首長與知名人士都出席，縣長王惠美感謝玄元帝爺功德會長期濟弱扶傾，「政府能力有限，民力無窮。」功德會等社會慈善團體幫助弱勢，如同公部門的腋下之風，把善的力量傳播到社會各角落，帶起社福服務品質。

玄元帝爺功德會第四任理事長何炳樺說，很榮幸擔任理事長，今天交接典禮剛好是大竹里慶安宮趙府千歲聖誕千秋，他的父親何顯舉是今年值年爐主，對他家而言是喜上加喜，今天晚上邀請各界人士與會，對玄元帝爺功德會未來行善能共襄盛舉。

彰化縣玄元帝爺功德會前身是五路財神宮帝爺會，眾弟子在2014年7月14日獲縣政府核准成立人民團體。頂三圳企業有限公司廠長陳添喜擔任第一、二屆理事長，金輝建設有限公司董事黃裕銘出任第三任理事長。何炳樺出任第四任理事長之前，邀集65名地方人士捐款，並擬訂彰化縣玄元帝爺功會清寒優秀學生獎學金設置辦法，未來每學年將核發獎學金給溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉各國小家境清寒且表現優異的學生每人3000元。

王惠美 捐款

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