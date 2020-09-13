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防憾事 台南水情APP主動提供水庫洩洪推播
台電公司南投武界壩今閘門異常開啟，大水沖走下游露營民眾釀嚴重死傷，外界震驚。台南市長黃偉哲下午責成水利局與轄內各水庫操作管理單位保持聯繫，水利局說，民眾可下載「台南水情即時通」APP，隨時掌握水情資訊。
水利局說，台南市境內共有大小11座水庫。依水利法規定，水庫管理機關應於開始放水1小時前警示，除透過廣播請下游民眾遠離河床，也以簡訊及電話通知區長，同步以簡訊通知里長等人加強宣傳，也會傳真知會區公所與地方政府因應，緊急時則會以細胞廣播方式通知鄰近區域的民眾。
水利局說，台南市政府開發台南水情即時通APP，在水庫滿水位或溢流時，會同步推播水庫洩洪（含自然溢流）資訊，通知民眾要注意遠離河床，歡迎民眾下載使用。
水利局表示，民眾只要在Google Play 或iTunes Store 搜尋「台南水情即時通」即可下載安裝，除可收到水庫洩洪訊息，也可收到氣象特報、水情資訊等。
另外，水利署每年都會進行水庫安全檢查，3至5年會進行全面性安全評估，水利局已請各水庫管理單位立即檢查盤點所轄水庫閘門設備、感測、操控、機電及放水警報等相關系統，確保設施功能正常及安全。
黃偉哲提醒，民眾應慎選合法露營場地，可至交通部觀光局露營專區網頁https://gis.tbroc.gov.tw/TTE/index.jsp查詢所公告露營場區狀況；如為位於土石流潛勢區、地質敏感或山崩地區等非法露營場，切勿前往。
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