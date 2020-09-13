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民間力量為弱勢孩子搭舞台 拉一把「與愛同行」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
熱愛生命基金會「以愛為名」公益音樂會，讓孩子有舞台演出，建立自信。圖/熱愛生命基金會提供
熱愛生命基金會「以愛為名」公益音樂會，讓孩子有舞台演出，建立自信。圖/熱愛生命基金會提供

財團法人熱愛生命文教基金會今舉辦「以愛之名．閃耀凡星」公益慈善音樂會，弱勢家庭孩子創作歌曲贏得滿堂彩；繪畫作品製作成咖啡包裝與杯墊，成為亮點。中市社會局長彭懷真表示，基金會發揮強大動能，不只拉孩子一把，也讓青少年生命過程「與愛同行。」

熱愛生命文教基金會今在台中市大墩文化中心舉辦「以愛之名．閃耀凡星」公益慈善音樂會，團員多是弱勢孩童，藉由音樂生命教育，提供演出的機會，建立成就感與自信心，也讓所有參與音樂會的社會大眾看見孩子們的努力。

熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺說，讓孩子有一個舞台，希望透過公益音樂會，鼓勵更多善心人士投入公益活動，成為弱勢孩子們最堅強的後盾。

方嘉綺說，目前基金會在全國幫助200多名孩子，台中市約40人，從小學到大學都有，很多需高關懷的孩子，在音樂課程學打爵士鼓、木箱、彈奏鋼琴，還會創作歌曲，開發音樂潛能。

基金會開設一間公益咖啡廳，有愛的咖啡廳凝聚更多向心力。值得一提的是，孩子繪畫作品都做成咖啡包裝，相當吸睛。

社會局長彭懷真表示，傳統教育可能比較適合家境較佳的孩子，因有較多的機會去補習，在學校獲領先群體的優勢，但對生活資源比較缺乏的孩子，建議設計部分比較偏右腦的教育，用腦的特別就是大家熟悉的音樂、美術與體能，孩子從才藝中展現能力。

彭懷真肯定熱愛生命文教基金會舉辦公益音樂會，還帶著孩子騎著車去環島，體驗關懷別人付諸行動，更多民間力量加入，協助弱勢家庭孩子更勇敢追尋夢想。

咖啡廳 音樂會

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