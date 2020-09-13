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彰化二林獨居老人差點餓昏 慈濟志工探視挽回健康

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化慈濟志工為二林鎮西斗里一名獨居老人打掃三合院房屋和環境。圖／慈濟提供
彰化慈濟志工為二林鎮西斗里一名獨居老人打掃三合院房屋和環境。圖／慈濟提供

「有苦的人走不出來，有福的人要走進去。」彰化縣二林鎮西斗里有一個慈濟社區關懷據點，因一名獨居長者沒像往常到據點用餐，志工前往關懷，發現他奄奄一息，原來是長者身體不適，沒出門用餐，越餓越走不出家門，經志工送醫治療和送餐到家，長者逐漸恢復健康。

為了改善這位長者的居住環境，32名彰化地區慈濟志工由志工張順良帶領，今天在二林鎮西斗社區活動中心集合，戴上口罩，前往案家。

志工分組服務，有的清除三合院旁雜草，砍伐擋住大門的黑板樹，有的清除房屋內雜亂無序且發出腐臭蛆味的陳年物品，有的志工更換長者的床具，有的為長者修剪頭髮，路過的里民見狀都主動進來幫忙，長者的房屋因乾淨而明亮，長者本身也因整理頭髮及清潔身體而容光煥發。

慈濟志工告訴長者，日後繼續送餐和定期關懷、打掃環境，不再發生獨居無人探望，連生病沒進食都沒人關心的狀況。

慈濟 獨居 復健

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