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影／雲端上婚禮 海拔最高梨山耶穌堂今有12對結成佳偶

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
全國海拔最高的梨山耶穌堂今天舉辦雲端上的婚禮。照片／觀光局參山國家風景區管理處提供
全國海拔最高的梨山耶穌堂今天舉辦雲端上的婚禮。照片／觀光局參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處響應中橫公路通車60週年，規劃「中橫觀光60–幸福梨山·愛在高峰」系列活動，「雲端上的婚禮—梨山彩虹囍事」今天在全國海拔最高的梨山耶穌堂登場，交通部長林佳龍親自為12對佳偶見證幸福，並頒發結婚證書。

交通部長林佳龍表示，台灣具指標性的聯合婚禮中，「雲端上的婚禮」因具備高海拔脊梁山脈風景、原民部落文化傳承、耶穌堂歷史建物和中橫開發的時代背景，有特色和故事性。佳偶們也在婚禮前體驗了3天2夜的彩虹囍事部落遊程，包含泰雅成年禮與新人之夜、高山婚禮茶席、梨山囍事婚紗拍攝，透過主題活動和聯合婚禮，為大梨山地區帶來不少商機，也希望將梨山形塑為新人度蜜月、拍婚紗的浪漫觀光聖地，打造梨山觀光活動新品牌。

今天現場12隊佳偶們中，已結婚64年的蔡校長夫婦，二從小就是青梅竹馬，蔡校長歷經823砲戰後退伍回鄉後兩人結為夫妻，5年前的小意外，妻行動能力大受影響，生活起居必須依賴別人的協助，蔡校長已高齡87歲，仍堅持每天親自照顧老伴，孝順的兒女經詢問兩老的意見，發現兩老對於再穿一次婚紗禮服都很有興趣，成為今天婚禮焦點。

婚禮現場由知名華裔設計師Daniel Wong領軍布置，婚禮派對有原民樂團演出，藍帶主廚Nicolas利用在地食材製作幸福料理與美味甜點，林佳龍在派對開始後，抽出國際精品Hearts on Fire婚戒1對，當作幸福好禮送給佳偶，也送每對新人一只送子鳥吊飾，外觀是泰雅族的神鳥Siliq肚子中藏著一隻可愛的小幼鳥，為新人們加添「好福氣」與「好孕氣」。

「雲端上的婚禮」今年首次舉辦，參山處表示，如果明年新冠肺炎疫情趨緩後，預期也將朝向海外招募佳偶，將梨山得天獨厚的特色浪漫元素展現在國際舞台，預計明年將祭出更多超值好禮和國際知名品牌跨界加入，共同提升梨山觀光活動新品牌行銷效益。

全國海拔最高的梨山耶穌堂今天舉辦雲端上的婚禮。照片／觀光局參山國家風景區管理處提供
全國海拔最高的梨山耶穌堂今天舉辦雲端上的婚禮。照片／觀光局參山國家風景區管理處提供
全國海拔最高的梨山耶穌堂今天舉辦雲端上的婚禮，交通部長林佳龍到場。照片／觀光局參山國家風景區管理處提供
全國海拔最高的梨山耶穌堂今天舉辦雲端上的婚禮，交通部長林佳龍到場。照片／觀光局參山國家風景區管理處提供
全國海拔最高的梨山耶穌堂今天舉辦雲端上的婚禮。照片／觀光局參山國家風景區管理處提供
全國海拔最高的梨山耶穌堂今天舉辦雲端上的婚禮。照片／觀光局參山國家風景區管理處提供

婚禮 梨山 中橫公路

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