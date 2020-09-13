打通大智路果然有用 中市府：行車最多省10分鐘車程

台中火車前後站的大智路9月10日通車，市府交通局長葉昭甫表示，觀察通車後首3日，假日周邊車流順暢，大智北一街新啟用的臨停下客及計程車排班區秩序良好，且新闢的大智機車停車場使用率達9成，大智路一通，台中火車站「氣血順暢」。

葉昭甫表示，大智路通車後，民眾可透過大智北路往來台中火車站前後站，不需繞行台中路及復興路，可節省最多10分鐘車程。

交通局也配套調整周邊動線，將公車及一般接送車輛分流，葉昭甫說，這幾天觀察下來，復興路及大智路口在各方向車流順暢良好，因復興路往南左轉機車需求大，再持續觀察機車待轉區使用情況。

葉昭甫指出，大智北路(新民街-八德街)因公車車流量大，目前已透過號誌讓公車與一般車輛分流，交通局持續觀察並調整號誌時制。

另大智北一街新設的計程車排班區這幾天排班秩序良好，建議往東南區、大里、太平及霧峰區的民眾多利用；另為維護車流順暢，交通局與警察局將持續針對火車站周邊道路，編排勤務重點巡查，維護交通秩序。

此外，這幾天觀察到臨停下客區有民眾占用停放情形，葉昭甫特別提醒，臨停下客區僅供下客使用，接送家人朋友的民眾可多利用台鐵地下停車場，停車場有提供前30分鐘免費停車優惠。

在公車服務方面，大智路打通後，大智北路已新增20、52、56、288、289、323路等6條公車路線停靠，節省公車10分鐘的行車時間，民眾下公車後直接搭電扶梯到達車站2樓搭火車，縮短半公里步行距離。