快訊

黑幫揭密／今年北台最大告別式 「天道盟黎明」也會來致敬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中車站到帝國糖廠建「天空之橋」 台鐵：加速推動

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
交通部長林佳㖲龍希望從台中火車站到帝國糖廠生態園區建「天空之橋」台鐵表示加速推動中。記者喻文玟／攝影
交通部長林佳㖲龍希望從台中火車站到帝國糖廠生態園區建「天空之橋」台鐵表示加速推動中。記者喻文玟／攝影

台中鐵路高架化後，地面舊鐵道打造為綠空鐵道，南段已完工，北段施工中。中市府都發局向營建署爭取經費補助闢建「天空之橋」連接台中車站及帝國糖廠，但因不符補助項目碰釘子，交通部長林佳龍認為土地是台鐵的，交通部可協助解決，未來，旅客從台中火車站到帝國糖廠生態園區丶三井Lalaport直接走空中廊道，提高旅客到訪意願。

交通部長林佳龍日前訪視台中火車站時強調，這是台鐵的土地，可由交通部解決，他要求台鐵局著手研議。

台鐵局表示，為促進台中大車站整體規劃發展，帶動台中市都心的再生發展，交通部持續要求台鐵局應與市府尋求合作加速推動站區及周邊土地的整體規畫開發。

有關台中車站北段專用區土地，市府都發局去年向台鐵局提出進行綠美化工程用地需求，鑑於此地位處車站連接帝國糖廠生態園區的重要發展廊帶，且市府所提綠美化方案並未將人行空廊及與周邊土地開發之整合納入考量，市府並認為受都市計畫整體綠覆率限制，本區整體規劃發展將受限，台鐵局並不認同市府計畫。

台鐵局表示，多次與市府協調溝通未果，就所管理車站北段專用區土地進行整體評估，提出以連接車站與帝國糖廠生態園區之人行空廊並結合車專區土地開發，形塑兼具生態景觀與商業發展的天空之城，類似美國紐約 High Line Park，並透過招商開發方式引進民間投資，應屬可行的方案。

台鐵局指出，未來開發完成後，將可有效串連車站、北段綠空廊帶與帝國糖廠生態園區、三井Outlet (LaLaPort)之整體發展。

目前台鐵局已委託專業團隊協助進行整體規畫工作，並針對所涉都市計畫課題與市府都發局進行會勘討論，另也就潛在廠商進行意願調查與意見徵詢交流，希望市府能共同協助加速促成天空之城規畫方案的推動落實，具體實現車站與帝國糖廠生態園區的空中串連與整體廊帶發展。

市府都發局表示，樂觀其成。都發局長黃文彬說，綠空鐵道北段工程分A、B、C、D區段，市府獲營建署補助5.5億元，「天空之橋」是B區一條支線，申請7000萬元補助，但營建署道路組表示，補助經費沒有「空橋」項目。

黃文彬說，若要做空橋，就要變更設計，但營建署的5.5億元經費規定年底前須完工，此刻變更設計，年底來不及完工，只好先暫停，打算另案處理，並非不願意做了。

黃文彬表示，交通部若願意協調台鐵，都發局當然願意和中央共商合作。

延伸閱讀

大智路終於通車　台中車站前後站貫通不再繞路

影／大智路通車了！盧秀燕：台中車站前、後站正式貫通

取經北高 台中巨蛋拚損益平衡 一年營運天數至少要6成

第三屆晨禎盃羽球公開賽 奇美集團再次奪冠！

相關新聞

打通大智路果然有用 中市府：行車最多省10分鐘車程

台中火車前後站的大智路9月10日通車，市府交通局長葉昭甫表示，觀察通車後首3日，假日周邊車流順暢，大智北一街新啟用的臨停...

台中車站到帝國糖廠建「天空之橋」 台鐵：加速推動

台中鐵路高架化後，地面舊鐵道打造為綠空鐵道，南段已完工，北段施工中。中市府都發局向營建署爭取經費補助闢建「天空之橋」連接...

台開工業帳目不清 中市府解除合作

台中市藍議員羅廷瑋、黃健豪，近日召開記者會指控台灣土地開發公司疑藉多項工業區開發案，掏空市府34億餘元；要求追回款項、嚴懲失職公務員，並終止台開繼續開發台中其他工業區。台開則發聲明否認指控。台中經發局長張峯源指出，為避免台中豐州工業區二期開發案有類似糾紛，市府將取消與台開的合約，收回自行辦理開發。

台中市頒獎表揚優良駕駛 梨山線「松哥」獲特別貢獻獎

台中市政府今舉辦2020金運獎頒獎典禮，市長盧秀燕頒發特別貢獻獎給長期行駛梨山線、今年退休的豐原客運駕駛「松哥」王茂...

台中用電全台第1 盧秀燕用美豬含萊劑比擬台電用煤發電

台電公布，今年前7月，台中市用電量已超越高雄市，躍升為全台第1。對於台中市以往屢因中火用煤量以及造成汙染而下手重罰，和台...

彰化汙染農地解列復耕 農業處檢驗438件食用作物過關

彰化縣過去重金屬汙染農地限制農作物耕作，環保局投入整治農地多年已陸續解列，多數農地復耕，但農民與消費者最關心的是種出來的...

彰化焚化廠退回樹枝落葉 國中小學堆爆校園頭大

彰化縣環保局本月起加強檢查各鄉鎮市的垃圾分類和資源回收，近日以載運過多樹枝落葉，退回大村鄉和北斗鎮的清潔車，連帶使學校的...

失智常忘事「啊！沒關係啦」 長輩當服務生超暖

弘道老人福利基金會為老人設計「不老」系列活動，今年失智月與國際名廚江振誠推出「啊！沒關係啦！快閃餐廳」罹失智症長輩當服務...

一絲不茍名㕑江振誠遇上失智老服務生 「啊沒關係啦」

今年9月國際失智症月，弘道老人福利基金會特別與米其林二星名廚江振誠攜手推出「啊！沒關係啦！快閃餐廳」活動，今天、19日周...

恢復舉辦東螺溪戀戀欒樹節 湖埔社大經費拮据撐下去

新冠肺炎疫情打消很多活動，彰化縣東螺溪戀戀欒樹節在外縣市遊客熱烈期盼下恢舉辦，主辦單位湖埔社大召集志工協助，儘量減少物力...

農遊券消費倒數 彰化市農會蜂蜜、咖啡熱銷業績成長3成

農委會推出500萬張「農遊券」使用期限即將到期，彰化縣內農產品眾多，各農會卯盡推出禮盒、福袋、折扣吸引消費者，彰化市農會...

秋節送禮 台中農漁會和量販店推優惠方案

中秋腳將屆，台中市量販業者看好民眾購買秋節禮品商機，特別引進日本和在地好物銷售，農業局也結合台中農漁會透過「普利共好商城...

熱門新聞

台中購物節抽中豪宅！「租屋族」幸運兒直呼：心臟快跳出來

影／基隆大雨多處淹水外木無法通行 基金一路溪水暴漲

派出所藏身漫畫家！22歲正妹女警創作風趣漫畫爆紅

「金馬號」隨車小姐回來了！新金馬小姐今日首航

屏東縣政府地政處長李吉弘昨晚過世 同事錯愕

彰化不二坊蛋黃酥代購業者被黑道勒索？警方要查辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。