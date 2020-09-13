台中車站到帝國糖廠建「天空之橋」 台鐵：加速推動

台中鐵路高架化後，地面舊鐵道打造為綠空鐵道，南段已完工，北段施工中。中市府都發局向營建署爭取經費補助闢建「天空之橋」連接台中車站及帝國糖廠，但因不符補助項目碰釘子，交通部長林佳龍認為土地是台鐵的，交通部可協助解決，未來，旅客從台中火車站到帝國糖廠生態園區丶三井Lalaport直接走空中廊道，提高旅客到訪意願。

交通部長林佳龍日前訪視台中火車站時強調，這是台鐵的土地，可由交通部解決，他要求台鐵局著手研議。

台鐵局表示，為促進台中大車站整體規劃發展，帶動台中市都心的再生發展，交通部持續要求台鐵局應與市府尋求合作加速推動站區及周邊土地的整體規畫開發。

有關台中車站北段專用區土地，市府都發局去年向台鐵局提出進行綠美化工程用地需求，鑑於此地位處車站連接帝國糖廠生態園區的重要發展廊帶，且市府所提綠美化方案並未將人行空廊及與周邊土地開發之整合納入考量，市府並認為受都市計畫整體綠覆率限制，本區整體規劃發展將受限，台鐵局並不認同市府計畫。

台鐵局表示，多次與市府協調溝通未果，就所管理車站北段專用區土地進行整體評估，提出以連接車站與帝國糖廠生態園區之人行空廊並結合車專區土地開發，形塑兼具生態景觀與商業發展的天空之城，類似美國紐約 High Line Park，並透過招商開發方式引進民間投資，應屬可行的方案。

台鐵局指出，未來開發完成後，將可有效串連車站、北段綠空廊帶與帝國糖廠生態園區、三井Outlet (LaLaPort)之整體發展。

目前台鐵局已委託專業團隊協助進行整體規畫工作，並針對所涉都市計畫課題與市府都發局進行會勘討論，另也就潛在廠商進行意願調查與意見徵詢交流，希望市府能共同協助加速促成天空之城規畫方案的推動落實，具體實現車站與帝國糖廠生態園區的空中串連與整體廊帶發展。

市府都發局表示，樂觀其成。都發局長黃文彬說，綠空鐵道北段工程分A、B、C、D區段，市府獲營建署補助5.5億元，「天空之橋」是B區一條支線，申請7000萬元補助，但營建署道路組表示，補助經費沒有「空橋」項目。

黃文彬說，若要做空橋，就要變更設計，但營建署的5.5億元經費規定年底前須完工，此刻變更設計，年底來不及完工，只好先暫停，打算另案處理，並非不願意做了。

黃文彬表示，交通部若願意協調台鐵，都發局當然願意和中央共商合作。