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黑幫揭密／今年北台最大告別式 「天道盟黎明」也會來致敬

台開工業帳目不清 中市府解除合作

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
兩名藍營議員羅廷瑋（左）、黃健豪（右）指控台開公司疑涉掏空工業區開發餘款，經發局內部調查確有疑點。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
兩名藍營議員羅廷瑋（左）、黃健豪（右）指控台開公司疑涉掏空工業區開發餘款，經發局內部調查確有疑點。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

台中市藍議員羅廷瑋、黃健豪，近日召開記者會指控台灣土地開發公司疑藉多項工業區開發案，掏空市府34億餘元；要求追回款項、嚴懲失職公務員，並終止台開繼續開發台中其他工業區。台開則發聲明否認指控。台中經發局長張峯源指出，為避免台中豐州工業區二期開發案有類似糾紛，市府將取消與台開的合約，收回自行辦理開發。

台開積欠、擅領公款

兩位藍議員日前針對經發局提出的一份工業區開發管理基金預算超支報告中發現，市府曾多次要求台開返還17億、13億、3億多，合計34億餘元的金額；且報告中有多筆法律訴訟費用。後向經發局追查結果，才發現台開公司過去承辦台中精密園區一期、二期及護坡地開發案，有積欠或擅自領取公款紀錄。

黃健豪指出，精密園區一期，市府已經要辦理結算，但台開做為承辦單位，卻以各種理由拒絕結算，所拖欠的結餘款17億多元未上繳。另外工業區歷年護坡地出售的餘款，經發局結算結果，也尚有4億2千多萬元；但台開公司竟以電腦檔案損毀為由，拖延結算時程並拒繳回餘款。

更離譜的是，羅廷瑋與黃健豪質疑，在林佳龍時期，有關精密二期開發案，經發局一位科長竟然自己決定，以公文回覆兆豐銀行「無意見」後，任由台開解除與市府的信託帳戶；使台開輕易將帳戶內13億多元分三次轉走，嚴重損害市府及市民權益。他們要求市府應嚴懲經手的公務人員及幕後黑手。

解除後續合作開發

台開聲明指出，精密園區一期、二期，與台中工業區護坡地出售案，土地還未售完，都依約依法合作開發中；且開發資金皆由台開自行籌措，並無「搬走市民34億元」等情事；與市府的相關爭議也在仲裁或訴訟中。而有關豐洲二期工業園區，今年2月已完成報編程序，本應由市府於8月底前完成會計師查帳。

局長張峯源表示，前工業科長鄭錫禧（現調公用科）自己決行將市府與台開的信託帳戶解除，致台開領走13億多元；內部調查時，鄭錫禧卻回答，他當初可能身體不適、頭腦不清楚才決行發出公文。但這麼大金額，照程序經發局長都還須往上呈報；更且需要照會主計、政風等單位；這名科長的說法令人存疑。

對於後續的豐洲二期園區開發案，張峯源將依合約規定解除與台開的合作，並由市府自行開發，以符合台商回流、及眾多中小企業之需求。

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