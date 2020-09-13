台中市頒獎表揚優良駕駛 梨山線「松哥」獲特別貢獻獎

台中市政府今舉辦2020金運獎頒獎典禮，市長盧秀燕頒發特別貢獻獎給長期行駛梨山線、今年即將退休的豐原客運駕駛「松哥」王茂松，感謝他為偏鄉地區居民的付出，另也表揚26名優良公車駕駛，鼓勵未來將公車服務品質再提升，營造友善便利的大眾運輸環境。

為了表彰王茂松的事蹟，市府還特別製作了短片在現場播放，片中許多梨山地區人士對他表示肯定。像是梨山國民中小校的老師回憶，王茂松記得每名小朋友上車地點，遇到小朋友睡過頭，還會把車停在安全地點，請其他小朋友去叫他，一定要載到每名學生才會駛往學校。校長洪永明更表示，對小朋友而言，王茂松已經不只是公車司機，更是陪伴他們長大的家人。

王茂松曾經開過計程車、當過工廠職員，但到了豐原客運即服務了25年。因為王平日比較寡言，盧秀燕上午趁頒獎特別要他講幾句話，他則靦腆的說，他和所有的司機都一樣，平平凡凡、認真的工作，除了要感謝市長，還要「感謝豐原客原照顧我25年，感謝豐原客運」。

盧秀燕說，台中市大部分的公車司機都很優秀，今表揚的26人更是精挑細選，他要代表280萬市民感謝他們和其家人，感謝他們平日堅守崗位、認真服務、使命必達，把市民送到該抵達的地方，他們不僅是優良駕駛，更是我們的城市英雄。