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彰化焚化廠退回樹枝落葉 國中小學堆爆校園頭大

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
多所學校的堆肥坑爆滿，樹枝落葉放在校園。記者簡慧珍／攝影
多所學校的堆肥坑爆滿，樹枝落葉放在校園。記者簡慧珍／攝影

彰化縣環保局本月起加強檢查各鄉鎮市的垃圾分類和資源回收，近日以載運過多樹枝落葉，退回大村鄉和北斗鎮的清潔車，連帶使學校的樹枝落葉無處去，堆在校園孳生蚊蟲。

北斗鎮公所表示，學校的樹枝落葉本來就數量不少，最近經常下雨，雜草和樹木生長快速，鎮有堆肥場無法容納快速而大量進場的學校雜草和雜木，環保局退回清運雜草和雜木的清潔車，並言明若多次檢出和退車，就要扣進場磁卡，將嚴重影響清運績效。

員林市清潔隊也收到落實垃圾分類的通知，收集學校的樹枝落葉之後，先鋸斷樹枝，不超過100公分，放在舊垃圾坑曝曬風化三個月，樹枝和落葉脆化、腐化，再當作堆肥，或視情況運至焚化廠燒燬。

大村和北斗的前車之鑑，讓縣內各鄉鎮公所和清潔隊提高警覺，除了加強檢查垃圾子車的垃圾分類，也通知學校要自行處理樹枝落葉，降低清潔隊的清運量；已有學校的堆肥坑爆滿，堆到校園草地，雨後孳生蚊蟲，校方相當困擾。

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