失智常忘事「啊！沒關係啦」 長輩當服務生超暖

弘道老人福利基金會為老人設計「不老」系列活動，今年失智月與國際名廚江振誠推出「啊！沒關係啦！快閃餐廳」罹失智症長輩當服務生，叮嚀客人「趕快吃，不要路上餓肚子！」「什麼菜我也不知道名字」與顧客互動超有溫度。

由國際名廚江振誠與失智老人合作，分別在今天、19日周六兩天各提供午餐兩場次，在台中市北區雙十路「不老夢想125號」限定登場，共有16名平均80歲、年紀最大91歲失智長者分梯上陣，服務120名客人，今天舉行Open記者會。

81歲楊美丶81歲陳水圳來自弘道彰化憶智樂活之家的失智長者，擔任餐廳服務生都是「初體驗」。「水圳伯」說，「活到老要學到老」但不時忘記學了什麼？仍舊天天認真學習，讓家人看見了滿滿的感動。

年輕時開過早餐店的81歲楊美阿嬤，接待客人跟客人聊天時仿佛喚醒以前開店的記憶，輕鬆自然，阿嬤笑著說，來了學會端菜「足歡喜ㄟ」如果忘了，人的歲數多了，難免也會忘記啦。

小女兒分享說，兩三年前，發現媽媽開始會忘了關冰箱、關水龍頭才驚覺可能是失智而就醫，後來幫媽媽找到了社區據點「弘道彰化憶智樂活之家」白天前往據點參加活動後，整個人變得有活力了，也愛跟人互動。另也提及，一開始知道媽媽要擔任「啊!沒關係啦!快閃餐廳」的服務生，其實很緊張，但一聽到餐廳名字是「啊！沒關係啦！」就放鬆很多。

年輕時在工廠上班的81歲陳水圳阿公，兩年前出現誤騎機車上高速公路，外出後忘了回家方向的情形，經醫生確診是輕度失智症。

他的女兒陳秀月去年來到弘道彰化憶智樂活之家服務後，與弟弟鼓勵爸爸前來，可愛的是，陳水圳以為自己又回到工廠上班，拖地板、做手工藝，讓他老念著「這工廠工作怎麼這麼輕鬆？」

水圳伯有正常的作息、減少與家人言語衝突，更有了社交互動。陳秀月說，餐會前，爸爸會和其他長輩一起練習迎賓帶位、點餐、上菜等服務流程，比較擔心的是水圳伯開心得跟客人一直聊天，回家路上問他感想時，他已經忘了，還反問「有嗎？有做過這些嗎？」雖然如此，秀月還是很開心可以讓爸爸走出來，水圳伯説到餐廳當服務生是「來𨑨迌（台語，玩耍的意思）」有活動可以參與，這對於失智長輩延緩退化都有很大的幫助。

也有家人分享說，很感謝有這場活動邀約，讓媽媽雖然老了、失智了，還是可以走出來、被看見@生命價值」忘了真的「啊沒關係啦」畢竟這是每個人都會經歷的過程。

衛福部國健署、中市社會局丶文化局、衛生局、長期支持公益的跨國企業Panasonic等支持，SAKImoto Bakery提供高級生吐司、方木文化協助設計、銀享全球協助活動辦理、弘光科技大學和東海大學提供餐具協助，促成「啊！沒關係啦！快閃餐廳」。