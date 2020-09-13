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失智常忘事「啊！沒關係啦」 長輩當服務生超暖

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
「啊！沒關係啦快閃餐廳」由失智長輩當服務生，拿著叉子教顧客使用，服務親切。記者陳秋雲／攝影
「啊！沒關係啦快閃餐廳」由失智長輩當服務生，拿著叉子教顧客使用，服務親切。記者陳秋雲／攝影

弘道老人福利基金會為老人設計「不老」系列活動，今年失智月與國際名廚江振誠推出「啊！沒關係啦！快閃餐廳」罹失智症長輩當服務生，叮嚀客人「趕快吃，不要路上餓肚子！」「什麼菜我也不知道名字」與顧客互動超有溫度。

由國際名廚江振誠與失智老人合作，分別在今天、19日周六兩天各提供午餐兩場次，在台中市北區雙十路「不老夢想125號」限定登場，共有16名平均80歲、年紀最大91歲失智長者分梯上陣，服務120名客人，今天舉行Open記者會。

81歲楊美丶81歲陳水圳來自弘道彰化憶智樂活之家的失智長者，擔任餐廳服務生都是「初體驗」。「水圳伯」說，「活到老要學到老」但不時忘記學了什麼？仍舊天天認真學習，讓家人看見了滿滿的感動。

年輕時開過早餐店的81歲楊美阿嬤，接待客人跟客人聊天時仿佛喚醒以前開店的記憶，輕鬆自然，阿嬤笑著說，來了學會端菜「足歡喜ㄟ」如果忘了，人的歲數多了，難免也會忘記啦。

小女兒分享說，兩三年前，發現媽媽開始會忘了關冰箱、關水龍頭才驚覺可能是失智而就醫，後來幫媽媽找到了社區據點「弘道彰化憶智樂活之家」白天前往據點參加活動後，整個人變得有活力了，也愛跟人互動。另也提及，一開始知道媽媽要擔任「啊!沒關係啦!快閃餐廳」的服務生，其實很緊張，但一聽到餐廳名字是「啊！沒關係啦！」就放鬆很多。

年輕時在工廠上班的81歲陳水圳阿公，兩年前出現誤騎機車上高速公路，外出後忘了回家方向的情形，經醫生確診是輕度失智症。

他的女兒陳秀月去年來到弘道彰化憶智樂活之家服務後，與弟弟鼓勵爸爸前來，可愛的是，陳水圳以為自己又回到工廠上班，拖地板、做手工藝，讓他老念著「這工廠工作怎麼這麼輕鬆？」

水圳伯有正常的作息、減少與家人言語衝突，更有了社交互動。陳秀月說，餐會前，爸爸會和其他長輩一起練習迎賓帶位、點餐、上菜等服務流程，比較擔心的是水圳伯開心得跟客人一直聊天，回家路上問他感想時，他已經忘了，還反問「有嗎？有做過這些嗎？」雖然如此，秀月還是很開心可以讓爸爸走出來，水圳伯説到餐廳當服務生是「來𨑨迌（台語，玩耍的意思）」有活動可以參與，這對於失智長輩延緩退化都有很大的幫助。

也有家人分享說，很感謝有這場活動邀約，讓媽媽雖然老了、失智了，還是可以走出來、被看見@生命價值」忘了真的「啊沒關係啦」畢竟這是每個人都會經歷的過程。

衛福部國健署、中市社會局丶文化局、衛生局、長期支持公益的跨國企業Panasonic等支持，SAKImoto Bakery提供高級生吐司、方木文化協助設計、銀享全球協助活動辦理、弘光科技大學和東海大學提供餐具協助，促成「啊！沒關係啦！快閃餐廳」。

根據國際失智症協會統計，全球平均每3秒就會有1人罹患失智症；衛福部委託調查亦發現，台灣65歲以上長者，每12人就有1位是失智者，80歲以上每5人即有1位是失智者。弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，如何讓民眾認識失智症並且找到相處的觀念與方法是刻不容緩的議題。

「啊！沒關係啦快閃餐廳」由失智長輩當服務生，介紹菜色服務親切。記者陳秋雲／攝影
「啊！沒關係啦快閃餐廳」由失智長輩當服務生，介紹菜色服務親切。記者陳秋雲／攝影

失智症

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