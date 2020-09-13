恢復舉辦東螺溪戀戀欒樹節 湖埔社大經費拮据撐下去

新冠肺炎疫情打消很多活動，彰化縣東螺溪戀戀欒樹節在外縣市遊客熱烈期盼下恢舉辦，主辦單位湖埔社大召集志工協助，儘量減少物力和人力的支出，仍面臨經費短絀的難題，讓社大行政團隊十分頭痛。

湖埔社大一連3年舉辦戀戀欒樹節，許多外縣市社大、社區包遊覽車參加，順便觀摩運作模式，也不少民眾跨縣市報名，親子同遊灌溉南彰化平原的東螺溪。今年發生新冠肺炎疫情，湖埔社大原擬停辦，但6月疫情解封，詢問舉辦日期的電話響個不停，湖埔社大回應各界期待，9月19、20日恢復舉辦戀戀欒樹節。

今年活動形式翻新，安排夜遊歷史200多年的雷公廟，需要燈光照亮東螺溪林蔭大道，如果1.5公里全部布置燈光，費用至少750萬元，湖埔社大只好縮短為生態教育園區附近一段，自行採購LED燈和零組件，再向社區募集回收寶特瓶，召集志工組裝，預算控制在12萬元。

湖埔社大執行長林淑玲說，到湖埔社大當志工，可享課程報名費七折優待，鼓勵志工來幫忙，降低人事支出，但活動材料費有些非買不可，面對資金缺口，巧婦難為無米之炊」，活動舉辦日逼近，她和湖埔社大員工自力自強的同時，將盡力尋求資源挹注。