農遊券消費倒數 彰化市農會蜂蜜、咖啡熱銷業績成長3成

農委會推出500萬張「農遊券」使用期限即將到期，彰化縣內農產品眾多，各農會卯盡推出禮盒、福袋、折扣吸引消費者，彰化市農會除了米、蛋、牛奶等生活常見食材受歡迎，特色產品八卦山咖啡、蜂蜜等產品在今年更是熱賣，彰化市農會估計在農遊券帶動下，整體業績成長2到3成。

農遊券規定須跨鄉鎮消費，彰化市農會交通便利，停車方便，周遭又有扇形車庫、小西街等景點串聯帶來優勢，吸引外地民眾前來消費，彰化市農會總幹事白閔傑說，截至目前為止收了約250萬元的農遊券，這次農遊券帶來許多年輕消費者，了解原來農會現在賣的產品多元，除了基本食材需求大，市農會的咖啡、蜂蜜、養生飲等三寶商品也很熱銷。