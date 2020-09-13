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農遊券消費倒數 彰化市農會蜂蜜、咖啡熱銷業績成長3成
農委會推出500萬張「農遊券」使用期限即將到期，彰化縣內農產品眾多，各農會卯盡推出禮盒、福袋、折扣吸引消費者，彰化市農會除了米、蛋、牛奶等生活常見食材受歡迎，特色產品八卦山咖啡、蜂蜜等產品在今年更是熱賣，彰化市農會估計在農遊券帶動下，整體業績成長2到3成。
農遊券規定須跨鄉鎮消費，彰化市農會交通便利，停車方便，周遭又有扇形車庫、小西街等景點串聯帶來優勢，吸引外地民眾前來消費，彰化市農會總幹事白閔傑說，截至目前為止收了約250萬元的農遊券，這次農遊券帶來許多年輕消費者，了解原來農會現在賣的產品多元，除了基本食材需求大，市農會的咖啡、蜂蜜、養生飲等三寶商品也很熱銷。
彰化市農會推廣部主任盧永泉說，八卦山咖啡產自八卦山丘陵，過去產量有限，風味呈現不夠出色，但隨著這幾年技術提升，生豆加入評鑑，品質更好，近期還集結15名產銷班員建置八跨山咖啡的產銷履歷，從產地、土壤、肥料等管理方式都納入整合，也掌握每個咖啡農種植的方式，各項投入成本都比國外進口的大宗咖啡豆高，咖啡風味也培養了穩定客群。
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