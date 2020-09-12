台中購物節抽中豪宅！「租屋族」幸運兒直呼：心臟快跳出來

台中購物節今天晚間抽出最大獎千萬豪宅，得主是一名從高雄到台中工作，租屋在南屯區的林小姐，她接到台中市長盧秀燕電話，盧問她：「妳知道我為什麼打電話給你嗎？」林小姐說：「我中了什麼獎嗎？」盧宣布她是豪宅得主，現場一片歡呼，電話那一頭林小姐說：「心臟快跳出來。」

第2屆台中購物節在今年暑假8、9月創造超過90億元消費登錄金額，最大獎為小豪宅，今天晚上7點市長盧秀燕在律師見證下抽出幸運得主，為從高雄到台中工作的林小姐在接到盧秀燕call out時開心得說，「我現在是租屋族，終於可以晉升為有房階級，也考慮將戶籍遷來台中市。」

盧秀燕與提供小豪宅的麗寶業主、經發局等局處首長從2600多萬序號中抽出小豪宅得主，林小姐接到盧秀燕撥出的call out電話時因訊號不清，還說「做什麼啊」2次掛電話，第3次電話時才確認，直呼「我心臟跳得好快啊！」開心尖叫。

經發局初步確認，林小姐是7月15日在中友百貨消費登錄消費發展。

今年小豪宅如同去年第一屆台中購物節也由麗寶集團提供，這次推出「微笑世紀2雲品特區」，座落在北區雙十路、育樂街口的蛋黃區、文教區，地段位置優質，為22坪的1+1房，附贈1個車位，並有全齡公設例如游泳池、兒童遊戲室、廚藝教室等30項公設，適合各年齡層使用；該建案，食衣住行、就學娛樂、休閒採買，樣樣皆有。

今天晚間7時盧市長在圓滿劇場民政局演唱會上抽出千萬宅幸運得主，為今年購物節最大獎千萬宅幸運兒，此外，今晚抽出傑出藝術家許文融、廖本生致贈的《荷塘暗清香》、《黑白‧經緯20F-03》二幅名畫作品得主，以及70吋液晶電視等好禮得主。