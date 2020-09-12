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彰化SUPER教師！孤兒成為高中老師 幫助弱勢學生

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣教師會暨彰化縣教師工會今天在員林舉辦SUPER教師頒獎典禮，並交流教學心得。記者林宛諭／攝影
彰化縣教師會暨彰化縣教師工會今天在員林舉辦SUPER教師頒獎典禮，並交流教學心得。記者林宛諭／攝影

彰化縣教師會暨彰化縣教師工會今天下午在員林舉辦SUPER教師頒獎典禮，獲選為彰化SUPER教師獎首獎的彰師大附工英文老師盧貞愛是個孤兒，求學階段都在打工，但仍能兼顧功課，她最感謝的是她的退休老兵養父，因在逆境中成長，總以音樂家貝多芬的話「要追求卓越就是能在不利與艱難的遭遇裡百折不饒。」來勉勵學生。

「彰化縣SUPER教師獎」今年榮獲首獎4位老師為員東國小林螢穗、二林高中(國中部) 劉淑如、彰師附工盧貞愛、彰化高中林佩芳，4位將推薦參加全國SUPER教師的甄選；另還有評審團特別獎為線西國小附幼薛雅玲、南州國小王建凱老師；「Special教師獎」4位得獎老師為好修國小李惠玲、信義國中小林志慎、鹿鳴國中黃鏞儒、達德商工廖苑岑老師。

今天在員林舉辦頒獎典禮，由彰化縣長王惠美、立委陳素月、彰化縣教師會理事長方仁瑞等人頒獎。

拿下「彰化縣SUPER教師獎」首獎的盧貞愛老師成長過程波折又辛苦，她從小是不知道自己父母是何人的孤兒，後來被退休老兵領養，養父是軍校老師，微薄的薪水還資助另三名育幼院院童到成人，養父讓她看到好老師的特質就是真誠溫暖無私的關懷，讓她立志要成為像父親一樣的老師。

盧貞愛說，今年她擔任導師的班級有許多孩子來自弱勢家庭，讓她深刻體會到英文程度真的有城鄉差距，而且甚至有些孩子家庭經濟差，有孩子繳不出相關費用，跑來跟她說「爸爸說一定會交錢，只是要晚點交」，讓她發現即使是做工的父親還是非常有骨氣的生活和教育孩子，她一定要幫這些弱勢孩子翻轉人生。

後來她和一位校友在分享教學事務時，也談到這些弱勢孩子的困境，她說，有些孩子不僅繳不出學費，連早餐都沒得吃，下課後還要去打工，根本沒足夠時間花在學業上，即使她個人自掏腰包幫這些孩子，但也杯水車薪，這位校友後來協助集結校友和家長一起幫助班上弱勢孩子，甚至募款遠超過她們班所需，又可以去幫助更多孩子。

盧貞愛常以哲學家亨利詹姆士說的話來鼓勵學生「態度，更甚於一切事物，能改變一個人的生命。」，有的孩子是在出了學校才改變，有時她看似帶著遺憾看著孩子走出校門，但往往多年後接到孩子的信，發現學生長大了，這就是教育灑下的種子。

盧貞愛總是鼓勵學生只要每天都有「小小的好的改變，累積起來就很可觀」，她在學校也嘗試了很多翻轉教育，引進外國老師線上教學到校園，讓學生有不同的文化交流，而她每天走出教室時都覺得無愧於心，看到學生快樂的笑容，學到東西的開心，也讓她覺到快樂和有感就感。

獲選為彰化SUPER教師獎首獎的彰師大附工英文老師盧貞愛說，她總是鼓勵學生「態度，更甚於一切事物，能改變一個人的生命。」記者林宛諭／攝影
獲選為彰化SUPER教師獎首獎的彰師大附工英文老師盧貞愛說，她總是鼓勵學生「態度，更甚於一切事物，能改變一個人的生命。」記者林宛諭／攝影
彰化縣教師會暨彰化縣教師工會今天在員林舉辦SUPER教師頒獎典禮，由彰化縣長王惠美等人頒獎。記者林宛諭／攝影
彰化縣教師會暨彰化縣教師工會今天在員林舉辦SUPER教師頒獎典禮，由彰化縣長王惠美等人頒獎。記者林宛諭／攝影
彰化縣教師會暨彰化縣教師工會今天在員林舉辦SUPER教師頒獎典禮，由彰化縣長王惠美等人頒獎。記者林宛諭／攝影
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