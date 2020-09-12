影／921大地震21年 南投震爆點縮時美景撫慰人心

921大地震即將滿21周年，當初震爆點南投縣國姓鄉九份二山因為強震，導致走山地貌嚴重變形，甚至還出現傾斜屋，但居民仍堅守土地、重建家園，攝影師莊家和也花了3年時間拍攝九份二山晝夜和晨昏美景，最近製作成縮時影片，九份二山雲海、日出、光影流洩美不勝收，希望藉由美景撫慰災區民眾。

921大地震重創台灣，造成2415人死亡，1萬1305人受傷，10萬間房屋倒塌。九份二山位在國姓鄉南港村，是大地震震爆點，大自然的威力，讓山河變色，九份二山走山位移寸草不生，大地有如冒出石筍，處處都是奇石怪岩，留下讓人震撼的景觀。

住在九份二山的劉貴圓回憶，凌晨1點47分，先聽到大地爆發三聲，接著開始搖晃，電力中斷陷入黑暗中，搖到第三第四下，旁邊房子倒下來，崩塌的聲音真的很大、很嚇人，因為山崩塌就在家後面當時她整個嚇呆，連哭、叫都忘了，在驚恐中過了一夜。

隔天，看到九份二山整個走山位移，難以想像大自然的破壞力這麼驚人，每次有餘震都擔心害怕，事後他們在九份二山做起小生意賣農特產，很多遊客過來，常邊說邊聊天，看過了這麼多生離死別，也逐漸改變看法，人生沒有甚麼可以斤斤計較，短短幾十年而已。