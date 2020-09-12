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影／921大地震21年 南投震爆點縮時美景撫慰人心

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
九份二山是921震爆點，地貌嚴重變形，奇石怪岩裸露。記者江良誠／攝影
九份二山是921震爆點，地貌嚴重變形，奇石怪岩裸露。記者江良誠／攝影

921大地震即將滿21周年，當初震爆點南投縣國姓鄉九份二山因為強震，導致走山地貌嚴重變形，甚至還出現傾斜屋，但居民仍堅守土地、重建家園，攝影師莊家和也花了3年時間拍攝九份二山晝夜和晨昏美景，最近製作成縮時影片，九份二山雲海、日出、光影流洩美不勝收，希望藉由美景撫慰災區民眾。

921大地震重創台灣，造成2415人死亡，1萬1305人受傷，10萬間房屋倒塌。九份二山位在國姓鄉南港村，是大地震震爆點，大自然的威力，讓山河變色，九份二山走山位移寸草不生，大地有如冒出石筍，處處都是奇石怪岩，留下讓人震撼的景觀。

住在九份二山的劉貴圓回憶，凌晨1點47分，先聽到大地爆發三聲，接著開始搖晃，電力中斷陷入黑暗中，搖到第三第四下，旁邊房子倒下來，崩塌的聲音真的很大、很嚇人，因為山崩塌就在家後面當時她整個嚇呆，連哭、叫都忘了，在驚恐中過了一夜。

隔天，看到九份二山整個走山位移，難以想像大自然的破壞力這麼驚人，每次有餘震都擔心害怕，事後他們在九份二山做起小生意賣農特產，很多遊客過來，常邊說邊聊天，看過了這麼多生離死別，也逐漸改變看法，人生沒有甚麼可以斤斤計較，短短幾十年而已。

莊家和說，921震爆點可由國道6號北山交流道前往，制高點可遠眺國道6號、北山，左瞰台中、草屯、國姓、右看埔里、武界、合歡山，視野相當好。921地震後他曾挺進埔里救災，災區景象讓他怵目驚心，後來接觸縮時攝影，在921震爆點又被眼前美景震懾，傾斜屋的蒼涼與雲海縹緲，優美壯麗，心情難以形容！他花了3年時間，拍攝震爆點的晝夜晨昏美景，製作成縮時影像，希望慰藉受災民眾，並祈求天佑台灣，國泰民安。

九份二山民宅因為地震成了傾斜屋，走進屋內會有輕微頭暈目眩。記者江良誠／攝影
九份二山民宅因為地震成了傾斜屋，走進屋內會有輕微頭暈目眩。記者江良誠／攝影
九份二山震爆點視野佳，可欣賞雲海從烏溪河谷上方湧動。圖／莊家和提供
九份二山震爆點視野佳，可欣賞雲海從烏溪河谷上方湧動。圖／莊家和提供
九份二山是921震爆點，地貌嚴重變形，奇石怪岩裸露。記者江良誠／攝影
九份二山是921震爆點，地貌嚴重變形，奇石怪岩裸露。記者江良誠／攝影
九份二山是921震爆點，嚴重走山位移，紀錄大自然驚人威力。記者江良誠／攝影
九份二山是921震爆點，嚴重走山位移，紀錄大自然驚人威力。記者江良誠／攝影
九份二山震爆點視野佳，可欣賞雲海從烏溪河谷上方湧動。圖／莊家和提供
九份二山震爆點視野佳，可欣賞雲海從烏溪河谷上方湧動。圖／莊家和提供

921大地震

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