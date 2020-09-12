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彰化離岸風機工程明年動起來 外商積極求才起薪4萬

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府在北斗國中舉辦今年第三場就業博覽會，離岸風機再生能源商也參與，預告明年海上風機開始施工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府在北斗國中舉辦今年第三場就業博覽會，離岸風機再生能源商也參與，預告明年海上風機開始施工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣外海被視為絕佳的離岸風力發電場，國外知名的離岸風電廠商紛紛投入開發，今天縣政府在北斗國中舉辦今年第三場就業博覽會，有三家離岸風力開發商設攤徵才，為明年風場動工儲備人力。

CIP（哥本哈根基礎建設基金）彰芳、沃旭、海龍離岸風電廠商求才，運維基地都將設在鹿港彰濱工業區，今年工作重點放在製造機組件。CIP彰芳風場在芳苑鄉外海，預計明年年中海上風場動工，將裝置62支離岸風機，裝置容量600MW，每年產出2040萬度電，供應60萬戶家庭使用。

沃旭Orsted獨資開發的大彰化離岸風電計畫有4個風場，位在彰化外海35至60公里，也是預計明年海上風場動工，將裝置111支離岸風機，每支裝置容8MW；海龍的風場較靠近海岸，策略長蔡倩傑表示，離岸風場涉及候鳥遷徙路線，已更改部分計畫，撤除12支離岸風機，呼應保愛台灣生態。

今天就業博覽會有36家廠商，提供1000個以上工作機會，綠色能源風電產業的沃旭能源、海龍二號風電、彰芳風力發電廠商徵才，月薪4 萬元以上；縣長王惠美說，縣內目前無薪假人數3147人，年底前縣府將舉辦210場中小型徵才活動，提高縣民就業率。

縣政府相關徵才活動訊息或職訓課程可隨時至縣府所設立的8處就業服務台洽詢、撥打免付費專線0800-529191（我愛就業就業）、上網到縣府首頁-活動快訊查詢http://www.chcg.gov.tw、台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、彰化就業通平台（https://job.chcg.gov.tw/）或到彰化縣政府勞工處粉絲團（https://www.facebook.com/labor.chcg/）。

徵才活動

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