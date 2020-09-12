後疫情拚經濟！中友購物節串連一中商圈40店釋大利多

台中除了市政府辦購物節拚經濟，中友百貨今年與一中商圈40家店家合作推出「一中友你、獅在好康」活動今天開跑，九月底前，透過下載APP、掃描QRcode換取百貨購物金、抽獎，刺激消費。今天下午舉辦「友中好康音你而在」音樂會為活動熱場，現場還擺放大型扭蛋機，讓參與民眾體驗。

中友百貨說明，中友百貨舉辦28年購物節，今年透過工研院開發的「智慧商業獅」數位平台，整合台中一中商圈內40家店，九月底前，加入智慧商業獅會員，即可享有50元商圈數位回饋金，到一中商區指定店家消費折抵，即可憑核銷紀錄回到中友換取百貨購物金200元及抽獎，獎品價值最高2萬7500元。

參與的一中商圈店家包括I PLAZA愛廣場內知名的餐飲店老虎糖、福芳號、樂丘、丸龜製麵等，還有錦新街、育才街等周邊店家。

今天下午2時在中友百貨在1F廣場舉辦「友中好康 音你而在」音樂會，邀請街頭藝人演唱，還有商業獅人偶與消費者互動，現場擺放大型扭蛋機，持智慧商業獅會員在一中商圈配合店家消費，即可持中友APP會員行動條碼，即可體驗扭蛋機抽好禮，主辦單位說，好禮每日限量100名，每日每ID限兌一次 。

「一中友你、獅在好康」活動詳情請洽：https://reurl.cc/zzNo36