彰化不二坊蛋黃酥代購業者被黑道勒索？警方要查辦

彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥，本月4日破天荒宣布「9/9-9/26停止現場販售」；昨天卻因代購業者與3名訂購者因訂單爭議，當場起了口角衝突，警方也到場了解，經地方人士協調，代購業者賠了9盒蛋黃酥還包了3000元紅包才息事寧人，外傳是訂購者是黑道，但警方澄清表示，沒有證據證明有黑道介入，是純粹民事糾紛。

警方表示，針對訂金與賠償金額差距過大爭議，是否涉及刑法強制罪部分，將深人追查釐清。

「不二坊」蛋黃酥每年中秋前，都會上演蛋黃糕「排隊之亂 」，儘管年年挨罵，各界都建議店家改為訂購，但都未被接受，直到本月4日突然公告，以配合政府防疫政策為由，破天荒宣布「9/9-9/26停止現場販售」。了解內情的人表示，其實「不二坊」從今年7月1日起，「破天荒」開放預訂，因訂量爆炸，才會「9/9-9/26停止現場販售」。

不二坊接受預訂，出貨主要流向代購業者，而代購業者也接獲大量訂單，沒想到昨天有民眾路過不二坊旁的永安街，發現有3名身材魁梧男子與一名代購婦人發生糾紛，一旁還有3、4名員警在場，懷疑是不二坊暫停現場販售之後，代購業者來不及通知消費者，遭黑道恐嚇，因此，拍下影片。

不過，警方否認有黑道介入，員警正好巡邏經過，發現上前了解，認為是一般的消費糾紛，即未介入，由在場的其他代購業者居中協調。

據在場人士表示， 這3名男子原以240元向代購業者訂購，約定以每盒900元（15顆）共計9盒，但昨天上午11點前往代購業者處領貨時，結果卻發現代購業者漏掉這筆訂單，3名男子認為業者沒有誠信，代購業者一直向對方道歉，並拖延時間向同業調貨，但因為不二坊蛋黃酥實在太夯，直到下午2點才調齊9盒。

據了解，代購業者向其他業者調貨來的蛋黃酥，15顆1盒要價應是1050元，代購婦人為了息事寧人，表示要以600元賣給對方，但因為3名男子仍相當不滿，在其他民眾協調下9盒全部免費，還再包3000元紅包，3名男子才離開。

警方表示，只是一般消費糾紛，已由在場其他業者調解，並未有黑道或恐嚇情事。代購婦人也向警方表示，對方並無出言恐嚇，只是一直在協調，對方也沒有外傳強索90盒。

不二坊與該代購業者今天均拉下鐵門，不做回應，對面小吃業者及肉圓業者都說：「昨天並沒有聽到代購業者與訂購者吵架或遭人恐嚇」。